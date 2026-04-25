Суд обязал мэрию Улан-Удэ отремонтировать разбитую дорогу на Балдынова до конца 2026 года

Верховный суд Бурятии оставил в силе решение Октябрьского районного суда, который обязал администрацию Улан-Удэ и комитет городского хозяйства отремонтировать проезжую часть на улице Балдынова в районе дома №3. Городские чиновники пытались оспорить решение, но безуспешно.Прокуратура Железнодорожного района совместно с ГИБДД выявила на этом участке серьёзные нарушения. Дорога оказалась в аварийном состоянии: выбоина площадью 251 квадратный метр, длиной 61 метр и шириной 4 метра. Кроме того, участок не был оборудован дорожными знаками, хотя по нормам безопасности они там необходимы.Представители мэрии в суде не отрицали наличие дефектов, но ссылались на то, что требуется капитальный ремонт, а не текущий, и что бюджетные процедуры не позволяют сделать это быстро. Также они пытались переложить ответственность на комбинат по благоустройству. Однако суд признал, что именно администрация города как орган местного самоуправления отвечает за дорожную деятельность и безопасность движения. На комитет городского хозяйства возложили обязанность установить недостающие знаки.Ремонт на Балдынова должны завершить до 31 декабря 2026 года. Администрация пыталась обжаловать решение, но Верховный суд республики отклонил жалобу. Теперь у чиновников есть чуть больше восьми месяцев, чтобы привести дорогу в порядок.Фото: «Номер один»