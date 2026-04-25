Происшествия 25.04.2026 в 12:35

В Тарбагатайском районе мужчина получил 9 лет строгого режима за убийство пасынка

Суд не поверил в аффект: осужденный нанёс жертве 12 ножевых ранений в грудь и спину
Текст: Станислав Сергеев
Верховный суд Бурятии оставил без изменения приговор жителю Тарбагатайского района, который зарезал 29-летнего пасынка. 64-летний мужчина проведёт 9 лет в колонии строгого режима.

Трагедия случилась ночью 29 сентября 2025 года. После совместного распития спиртного между осуждённым и сыном его сожительницы вспыхнула ссора. По словам обвиняемого, пасынок оскорблял его, кричал, был агрессивнее и сильнее. Мужчина схватил нож и нанёс жертве не менее 12 ударов в грудь и спину.

Потерпевший скончался на месте от колото-резаных ранений сердца и лёгкого. Кровопотеря составила около двух литров.

В суде обвиняемый признал вину, но настаивал, что действовал в состоянии аффекта — якобы был напуган и находился в шоке. Однако суд отверг эту версию. Количество и локализация ударов в область жизненно важных органов, по мнению следствия и суда, свидетельствуют о прямом умысле на убийство, а не о защите.

Смягчающими обстоятельствами признали явку с повинной, раскаяние, пожилой возраст подсудимого, то, что он сам вызвал скорую. Отягчающим — совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Приговор районного суда апелляционная инстанция изменила только в мелочах: уточнила дату начала срока заключения под стражу и распорядилась уничтожить вещдок — кожный лоскут с тела убитого. Остальное оставили без изменений. Осуждённый отправится в колонию строгого режима.

Фото: «Номер один»

Экс-полицейскому из Улан-Удэ не пересчитали срок в СИЗО по «льготной» схеме
Бывший сотрудник МВД, осуждённый за взятки на 9 лет, пытался добиться зачёта «полтора дня за один», но суд не разрешил
25.04.2026 в 12:45
Спасатель из Читы погиб в Бурятии
До похода на гору Мунку-Сардык он спас множество людей
25.04.2026 в 12:22
За сутки в Бурятии сгорел гараж и полтысячи квадратов сухой травы

Один человек пострадал при пожарах, в 10 случаях из 15 горели мусор и растительность

25.04.2026 в 11:56
В Бурятии нашли четырех из семи пропавших туристов
Троих передали врачам скорой, одного спасти не удалось
25.04.2026 в 11:53
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
