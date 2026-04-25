В Тарбагатайском районе мужчина получил 9 лет строгого режима за убийство пасынка

Верховный суд Бурятии оставил без изменения приговор жителю Тарбагатайского района, который зарезал 29-летнего пасынка. 64-летний мужчина проведёт 9 лет в колонии строгого режима.Трагедия случилась ночью 29 сентября 2025 года. После совместного распития спиртного между осуждённым и сыном его сожительницы вспыхнула ссора. По словам обвиняемого, пасынок оскорблял его, кричал, был агрессивнее и сильнее. Мужчина схватил нож и нанёс жертве не менее 12 ударов в грудь и спину.Потерпевший скончался на месте от колото-резаных ранений сердца и лёгкого. Кровопотеря составила около двух литров.В суде обвиняемый признал вину, но настаивал, что действовал в состоянии аффекта — якобы был напуган и находился в шоке. Однако суд отверг эту версию. Количество и локализация ударов в область жизненно важных органов, по мнению следствия и суда, свидетельствуют о прямом умысле на убийство, а не о защите.Смягчающими обстоятельствами признали явку с повинной, раскаяние, пожилой возраст подсудимого, то, что он сам вызвал скорую. Отягчающим — совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.Приговор районного суда апелляционная инстанция изменила только в мелочах: уточнила дату начала срока заключения под стражу и распорядилась уничтожить вещдок — кожный лоскут с тела убитого. Остальное оставили без изменений. Осуждённый отправится в колонию строгого режима.Фото: «Номер один»