В Бурятии определен новый потенциальный инвестор-застройщик ЖК «Мегаполис»

В столице Бурятии сменится застройщик скандально известного жилого комплекса «Мегаполис» и подготовят изменения в региональное законодательство для обеспечения продолжения строительства. Об этом сообщили в правительстве республики.

ЖК «Мегаполис» включает 13 многоквартирных домов (25 блок-секций). Проект реализовывался структурами строительного магната Владимира Хусаева – ООО «СЗ «МосКомСтрой» (дочернее предприятие компании «БурГражданСтрой). Первоначальные сроки ввода объектов были установлены в период с декабря 2025 года по апрель 2032 года.

Застройщик заключил договор проектного финансирования с АО «Банк ДОМ.РФ» на сумму 11 млрд рублей (в отношении 4 домов – 7 блок-секций). Финансирование осуществлялось частично в виде аванса. А после его приостановили, так как строительная организация не выполнила обязательства по договору. Подчеркивается, что уполномоченные органы проводят проверку соблюдения условий целевого использования привлеченных средств.

«В октябре 2025 года застройщик уведомил участников долевого строительства о переносе сроков сдачи объектов не ранее декабря 2027 года. С этого момента правительством Бурятии организована системная работа по стабилизации ситуации: проведен ряд совещаний, в том числе с участием дольщиков, банковских структур и профильных ведомств. Объект находится на личном контроле главы республики. Ведется работа по сокращению сроков ввода и устранению выявленных нарушений для возобновления финансирования. В марте 2026 года состоялось рабочее взаимодействие с институтами развития по дополнительным мерам поддержки проекта, включая развитие необходимой инфраструктуры», - прокомментировали в правительстве Бурятии.

Специалисты в рамках правоохранительной практики рассматривают отдельные эпизоды, связанные с заключением договоров вне предусмотренных законом механизмов. Компетентные органы дают правовую оценку данным фактам.

По итогам проведенной работы принято решение о смене застройщика – определен новый потенциальный инвестор-застройщик. Пока название фирмы не оглашается. Совместно с финансовыми организациями и заинтересованными сторонами прорабатываются правовые механизмы передачи прав и обязательств, а также возобновления строительных работ. Для этого подготавливаются изменения в республиканское законодательство.

«После завершения необходимых юридических процедур будут уточнены сроки ввода объектов в эксплуатацию. Дополнительно ведется работа по вопросам, связанным с эскроу-счетами. Профильные органы оказывают консультационную поддержку участникам долевого строительства, разъясняют порядок взаимодействия с банком и оформления необходимых заявлений», - заключили специалисты.

По всем возникающим вопросам дольщики могут обращаться в Госстройжилнадзор РБ для получения консультаций и сопровождения.