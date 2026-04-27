Общество 27.04.2026 в 11:18

В Бурятии коммерческую организацию оштрафовали на 7,7 млн рублей

Там проворачивали финансовые операции с целью легализации имущества, полученного преступным путем
Текст: Карина Перова
В Бурятии индивидуальный предприниматель разработал схему получения нелегального заработка за счет обналичивания денежных средств. Для этого он вступил в сговор со знакомым, который привлек в их аферу подконтрольную ему торговую компанию.

С 2021 года по 2023 год субъекты бизнеса переводили деньги дельцу, который по фиктивным договорам поставки табачной продукции перечислял их на счет торговой компании. После средства обналичивались и за вычетом процентов возвращались бизнесмену. Всего таким преступным путем из кассы юрлица было выдано свыше 220 млн рублей.

В 2025 году в отношении предпринимателя и его знакомого вынесли обвинительные приговоры по уголовным делам о незаконных финансовых операциях и легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Также прокуратура возбудила административное дело по ст. 15.27.3 КоАП РФ (совершение в интересах юридического лица сделок и финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем) в отношении торговой компании.

«По результатам его рассмотрения организация Октябрьским районным судом Улан-Удэ привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 7,7 млн рублей с конфискацией денежных средств на общую сумму 2,5 млн рублей», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Пока постановление суда не вступило в законную силу.

 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
