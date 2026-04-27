Общество 27.04.2026 в 11:25

Парад будет, "Бессмертный полк" - нет

В честь Дня Победы намечен целый ряд мероприятий
A- A+
Текст: Петр Санжиев
В столице Бурятии на площади Советов 9 мая, с 10 часов утра, пройдет парад Победы. Он пройдет в традиционном формате с участием военной техники.

Но, как отмечают в правительстве Бурятии, в связи с вопросами безопасности, отменено шествие "Бессмертный полк". В тоже время накануне праздника состоится автомобильное мероприятие "Бессмертный автополк" - водители проедут по городу Улан-Удэ. Закончится все патриотической акцией у Мемориала Победы. 81-й годовщине Великой Победы посвящен турнир по киберспорту. Финал пройдет в улан-удэнском ТРЦ "Форум".

Соревнование привлекло порядка ста команд по три человека каждая. Призовой фонд 100 тысяч рублей. За первое место 50 тысяч, за второе 30 тысяч и за третье 20 тысяч. Плюс есть виртуальный приз. Соревнуются киберспортсмены в игре "Мир танков". Финалу будет сопутствовать викторины с призами, презентация продукции волонтеров и другие праздничные мероприятия.

Можно принять участие в музыкальном мероприятии "Вальс наследников Победы". Пары будут танцевать вальс под песни о войне. Состоится акция "Синий платочек", можно будет поддержать спортивное мероприятие по отжимания и гирям "Рекорд Победы".

Всех призывают поддержать акции "Стена памяти" (разместить фото ветеранов на стене, например, в организации или учреждении), "Окно Победы". В сельских районах тоже повсеместно пройдут акции в честь Дня Победы. Кстати, уже к 1 мая в городских парках Улан-Удэ заработают все фонтаны.

Возрастное ограничение праздничных мероприятий: 0+

Фото: Номер один
Теги
бессмертный полк

Все новости

Поздняя весна в Бурятии уменьшила горение сухой травы
27.04.2026 в 12:14
В Бурятии прокуратура требует взыскать с бывшего сельского депутата почти 2 миллиона рублей незаконного дохода
27.04.2026 в 12:00
В Улан-Удэ молодогвардеец сделал предложение любимой на сцене «СтудВесны»
27.04.2026 в 11:34
27.04.2026 в 11:25
27.04.2026 в 11:25
В Бурятии коммерческую организацию оштрафовали на 7,7 млн рублей
27.04.2026 в 11:18
В Бурятии определен новый потенциальный инвестор-застройщик ЖК «Мегаполис»
27.04.2026 в 10:55
Жителя Бурятии оштрафовали за убитую косулю
27.04.2026 в 10:40
Появились новые подробности гибели альпинистов в горах Бурятии
27.04.2026 в 10:31
Сотрудница УФСИН из Бурятии стала золотой медалисткой по самбо
27.04.2026 в 10:31
В Улан-Удэ вновь обследуют пассажиропоток
27.04.2026 в 10:28
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 апреля

Читайте также
Поздняя весна в Бурятии уменьшила горение сухой травы
В целом пожаров тоже стало меньше
27.04.2026 в 12:14
В Улан-Удэ молодогвардеец сделал предложение любимой на сцене «СтудВесны»
Событие состоялось в ФСК
27.04.2026 в 11:34
В Бурятии коммерческую организацию оштрафовали на 7,7 млн рублей
Там проворачивали финансовые операции с целью легализации имущества, полученного преступным путем
27.04.2026 в 11:18
В Бурятии определен новый потенциальный инвестор-застройщик ЖК «Мегаполис»
Сейчас прорабатываются правовые механизмы возобновления строительных работ
27.04.2026 в 10:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru