Парад будет, "Бессмертный полк" - нет

Всех призывают поддержать акции "Стена памяти" (разместить фото ветеранов на стене, например, в организации или учреждении), "Окно Победы". В сельских районах тоже повсеместно пройдут акции в честь Дня Победы. Кстати, уже к 1 мая в городских парках Улан-Удэ заработают все фонтаны.





В столице Бурятии на площади Советов 9 мая, с 10 часов утра, пройдет парад Победы. Он пройдет в традиционном формате с участием военной техники.Но, как отмечают в правительстве Бурятии, в связи с вопросами безопасности, отменено шествие "Бессмертный полк". В тоже время накануне праздника состоится автомобильное мероприятие "Бессмертный автополк" - водители проедут по городу Улан-Удэ. Закончится все патриотической акцией у Мемориала Победы. 81-й годовщине Великой Победы посвящен турнир по киберспорту. Финал пройдет в улан-удэнском ТРЦ "Форум".Соревнование привлекло порядка ста команд по три человека каждая. Призовой фонд 100 тысяч рублей. За первое место 50 тысяч, за второе 30 тысяч и за третье 20 тысяч. Плюс есть виртуальный приз. Соревнуются киберспортсмены в игре "Мир танков". Финалу будет сопутствовать викторины с призами, презентация продукции волонтеров и другие праздничные мероприятия.Можно принять участие в музыкальном мероприятии "Вальс наследников Победы". Пары будут танцевать вальс под песни о войне. Состоится акция "Синий платочек", можно будет поддержать спортивное мероприятие по отжимания и гирям "Рекорд Победы".Фото: Номер один