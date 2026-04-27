Общество 27.04.2026 в 11:34
В Улан-Удэ молодогвардеец сделал предложение любимой на сцене «СтудВесны»
Событие состоялось в ФСК
Текст: Карина Перова
Ранее в Улан-Удэ прошел региональный этап «СтудВесны». Масштабное мероприятие собрало в Физкультурно-спортивном комплексе молодежь со всей Бурятии.
Среди выступлений, награждений и всеобщего праздничного настроения произошел трогательный момент. Молодогвардеец Сергей Кауров сделал предложение руки и сердца активистке МГЕР Агате Кармановой. Девушка ответила согласием.
Подчеркивается, что Сергей – участник СВО и сейчас находится в отпуске. Пара вместе 5 лет, у них уже есть двое детей. Младший ребенок родился 18 марта.
