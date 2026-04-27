В Улан-Удэ молодогвардеец сделал предложение любимой на сцене «СтудВесны»

Ранее в Улан-Удэ прошел региональный этап «СтудВесны». Масштабное мероприятие собрало в Физкультурно-спортивном комплексе молодежь со всей Бурятии.

Среди выступлений, награждений и всеобщего праздничного настроения произошел трогательный момент. Молодогвардеец Сергей Кауров сделал предложение руки и сердца активистке МГЕР Агате Кармановой. Девушка ответила согласием.

Подчеркивается, что Сергей – участник СВО и сейчас находится в отпуске. Пара вместе 5 лет, у них уже есть двое детей. Младший ребенок родился 18 марта.