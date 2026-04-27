Политика и власть 27.04.2026 в 12:00

В Бурятии прокуратура требует взыскать с бывшего сельского депутата почти 2 миллиона рублей незаконного дохода

Дело бы приостановлено до изменения формулировки увольнения чиновника, но Верховный суд отменил это решение
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
Прокуратура Бурятии требует взыскать с бывшего председателя Совета депутатов сельского поселения «Выдринское» Леонида Гомзякова 1 848 406 рублей, поступивших на его счета в 2022–2024 годах. По мнению надзорного ведомства, чиновник не смог подтвердить законность получения этих денег.

Однако Кабанский районный суд приостановил производство по делу. Основанием стало то, что в другом суде рассматривается иск прокуратуры об изменении формулировки увольнения Гомзякова. В июле 2025 года депутат сложил полномочия по собственному желанию. Прокуратура же настаивает, что его должны были уволить в связи с утратой доверия - за недостоверные сведения о доходах и занятие предпринимательской деятельностью.

Верховный суд Бурятии отменил определение районного суда. Коллегия указала: результат рассмотрения дела об изменении формулировки увольнения не имеет преюдициального значения для иска о взыскании незаконно полученных средств. Эти два спора самостоятельны, и оснований для приостановления нет. Дело возвращено в районный суд для рассмотрения по существу. Апелляционное представление прокурора удовлетворено.

Фото: «Номер один»
Теги
депутаты

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru