В Бурятии прокуратура требует взыскать с бывшего сельского депутата почти 2 миллиона рублей незаконного дохода

Прокуратура Бурятии требует взыскать с бывшего председателя Совета депутатов сельского поселения «Выдринское» Леонида Гомзякова 1 848 406 рублей, поступивших на его счета в 2022–2024 годах. По мнению надзорного ведомства, чиновник не смог подтвердить законность получения этих денег.Однако Кабанский районный суд приостановил производство по делу. Основанием стало то, что в другом суде рассматривается иск прокуратуры об изменении формулировки увольнения Гомзякова. В июле 2025 года депутат сложил полномочия по собственному желанию. Прокуратура же настаивает, что его должны были уволить в связи с утратой доверия - за недостоверные сведения о доходах и занятие предпринимательской деятельностью.Верховный суд Бурятии отменил определение районного суда. Коллегия указала: результат рассмотрения дела об изменении формулировки увольнения не имеет преюдициального значения для иска о взыскании незаконно полученных средств. Эти два спора самостоятельны, и оснований для приостановления нет. Дело возвращено в районный суд для рассмотрения по существу. Апелляционное представление прокурора удовлетворено.