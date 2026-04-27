27.04.2026 в 12:14

Поздняя весна в Бурятии уменьшила горение сухой травы

В целом пожаров тоже стало меньше
A- A+
Текст: Петр Санжиев
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии с начала 2026 года зарегистрировано 865 пожаров. Из них 111 – ландшафтные, когда горит сухая растительность. Общее число пожаров снизилось, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 30 процентов. А сегмент ландшафтных пожаров снизился втрое.

Спасатели объясняют это погодой – зимой выпало немало снега и его таяние идет постепенно, т. к. весна в этом сезоне не очень дружная, тепло чередуется с похолоданием.

Но тревожит рост гибели людей на пожарах – на 60 процентов к такому же периоду 2025 года. В том числе погибли 18 граждан в состоянии алкогольного опьянения. С этой «нетрезвой» бедой Бурятия никак не может справиться.

Выросло и число травмированных на пожарах. Причины пожаров традиционные – неосторожное обращение с огнем при курении и не только, аварийный режим работы электрооборудования, короткие замыкания и проблемы с эксплуатацией печей. Конечно, есть и шалость детей с огнем. Гибли люди на бытовых пожарах. На ландшафтных пожарах гибнут чрезвычайно редко. В последние годы в регионе был лишь один такой случай.

Что касается введенного на основной части региона особого противопожарного режима, спасатели отмечают, что одно из его требований – запрет на разведение открытого огня. Например, на дачах, на частных усадьбах при уборке травы, ботвы и прочего мусора, огонь нельзя разводить не то что на земле, но даже в бочке. Траву надо утилизировать на мусорку или в компостной яме.

Отметим, в текущий особый противопожарный режим уже выявлены трое граждан, которые жгли траву. Каждый получил максимально возможный штраф в двадцать тысяч рублей. В ближайшие выходные дни ожидается теплая погода. Всех призывают соблюдать противопожарные правила.

 

Теги
пожары статистика

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru