В Бурятии мотоциклисту оторвало стопу и палец в ДТП

Жители Бурятии «удачно» начали мотосезон. За минувшие выходные случилось несколько серьезных аварий.

Так, в субботу в четыре часа дня в километре от поселка Наушки Кяхтинского района столкнулись мотоцикл «Сузуки» и легковушка «Тойота Королла». Оба водителя, мужчины 41 года и 37 лет, были пьяными и не имели прав управления ТС.

Виновник ДТП, мотоциклист, получил многочисленные переломы бедренной кости. Также ему оторвало правую стопу и безымянный палец правой кисти. Пострадавшего госпитализировали, сообщили в ГАИ республики.