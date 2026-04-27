Общество 27.04.2026 в 12:52

Студент из Бурятии забрал кубок турнира «Евразия киберспорт 2026»

Победу завоевал Сергей Культиков
Текст: Карина Перова
Фото: Евразия Киберспорт

В Екатеринбурге на площадке XVI Евразийского экономического форума молодёжи 22 апреля состоялся финал всероссийского турнира «Евразия киберспорт 2026». Обучающиеся вузов страны сразились в программах «Tekken 8» и «StarCraft II».

В состязаниях принял участие студент из Бурятии – магистрант строительного факультета ВСГУТУ Сергей Культиков. Он уверенно завоевал «золото» в программе «Tekken 8».

Ранее студент успешно прошел отборочный этап в онлайн-формате. А финал прошел очно, за трофей поборолись 16 лучших игроков со всей России. Победителя определяли в дисциплине «Файтинг» – бой один на один.

«От участия в соревнованиях остались только положительные впечатления. Финал выдался непростым, но я рад результату – удалось показать достойную игру и получить ценный опыт», - поделился Сергей.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
