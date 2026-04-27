Общество 27.04.2026 в 12:45

В Бурятии начались сплошные и выборочные рубки лесов

Лесхозы проводят санитарно-оздоровительные мероприятия
Текст: Елена Кокорина
Лесхозы Бурятии вышли на уборку неликвидной древесины и проводят сплошные и выборочные санитарные рубки. Так в рамках государственного задания проходят оздоровительные лесные мероприятия.

- Деревья, пострадавшие от пожаров и ветровалов необходимо убирать. Такая деятельность преследует цель санитарной очистки для пожарной безопасности и профилактики от вредителей и болезней в лесах. Уборка производится на основании лесопатологических обследований. Определяются участки с повреждённой древесиной в ходе лесопатологической таксации, - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Работы состоят из раскряжёвки – это распиливание стволов и ветвей на части, а после идет сбор для дальнейшего сжигания.

Санитарно-оздоровительные мероприятия в первом квартале этого года уже провели в Баругзинском, Еравнинском, Закаменском, Иволгинском, Кижингинском, Курумканском, Муйском, Северо-Байкальском и Хоринском районах.

Фото: РАЛХ

 

