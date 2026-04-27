В Бурятии ветеран СВО вместе с матерью-пенсионеркой вынужден жить в непригодной квартире

Семья участника специальной военной операции из посёлка Таксимо больше года жила в аварийной квартире с отключённым отоплением. В феврале 2025 года в 47-градусный мороз в их муниципальном жилье лопнули батареи, и всю зиму пенсионерка Козлова вместе с сыном - ветераном СВО, вернувшимся после тяжёлого ранения - спали в одежде при минусовой температуре.Несмотря на то, что ещё в 2020 году многоквартирный дом признали аварийным, районные чиновники отказывались расселять женщину вне очереди. Семью поставили в общую очередь на жилищную субсидию под 123-м номером и обещали дать квартиру не раньше 2030 года. Прокурор Муйского района обратился в суд.Верховный суд Бурятии подтвердил решение первой инстанции: администрация обязана предоставить Козловой благоустроенное жильё немедленно - вне всякой очереди. Суд указал, что проживание в доме, который представляет угрозу для жизни и здоровья, не может быть поставлено в зависимость от планов и сроков муниципальной программы. Семья должна получить квартиру, равнозначную по площади ранее занимаемой, с нормальным отоплением.Фото: «Номер один»