В Улан-Удэ пройдет чемпионат города по конному спорту

2-3 мая на Республиканском ипподроме конники Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края покажут свои навыки на открытом чемпионате Улан-Удэ. Состязаться будут в конкуре.Маршрутов запланировано несколько, с препятствиями высотой от 50 до 100 сантиметров. Прыжки через самые высокие препятствия можно будет увидеть 3 мая. Церемония открытия с парадом участников состоится 2 мая в 10 часов.Конкур - это одна из трех олимпийских дисциплин в конном спорте, есть еще выездка и троеборье. По итогам состязания будет отобрана сборная Бурятии. Этот чемпионат проводит Федерация конного спорта Республики Бурятия совместно с комитетом по физической культуре и спорту мэрии Улан-Удэ. Организаторы выражают признательность за поддержку мэру города и спонсорам.В Улан-Удэ это первый старт конного сезона. Участие примут как опытные, так и молодые спортсмены-конники. Конечно, будет развлекательная программа, организуют прокат лошадей для желающих покататься, сделать фото на память. Ценз для зрителей чемпионата 0+, но маленькие дети должны быть в сопровождении взрослых.Планируется около 80 стартов, причем конник может принять участие в нескольких стартах на одном коне. Лошадей ожидается 30-40. Породы предполагаются разные - бурятская, орловский рысак, арабо-английская и другие. Масти тоже разные.Подготовлены кубки, медали, дипломы, ценные призы, а призовой фонд равен 150 тысячам рублей. Среди планов Федерации на этот год - обустроить новую площадка на ипподроме. Хотят сделать с песчаным грунтом, чтобы тренироваться с высокими препятствиями более 100 сантиметров.Фото: Номер один