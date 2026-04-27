Общество 27.04.2026 в 13:15

Военный из Бурятии получил 18 лет «строгача»

Мужчина совершил несколько преступлений
A- A+
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В Улан-Удэнском гарнизонном военном суде вынесли приговор уклонисту, совершившему ряд преступлений, в том числе устроившему смертельную аварию. По совокупности он получил 18 лет «строгача», нарвался на крупный штраф и другие виды наказания.

Так, 24 июля 2024 года мужчина самовольно оставил место службы, чтобы уклониться от исполнения обязанностей военной службы. Его задержали только 16 сентября 2025 года, за это время он успел знатно набедокурить.

30 июля 2024 года уклонист пытался угнать автомобиль. До конца этот преступный умысел он не довел, но стащил из машины различное имущество на 11 тысяч рублей, после чего скрылся.

Кроме того, 12 сентября 2024 года мужчина управлял автомобилем в состоянии опьянения, уже будучи подвергнутым административному наказанию за нетрезвую езду.

16 сентября 2025 года, не имея права управления ТС, вновь сел за руль пьяным и устроил смертельное ДТП. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной. В результате погибли два человека, еще столько же получили тяжкий вред здоровью.

«Суд по совокупности преступлений назначил мужчине окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 300 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 6 лет, с лишением воинского звания», - сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

Приговор вступил в законную силу.

 

 

Теги
военный приговор суд

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru