Общество 27.04.2026 в 13:43

В Бурятии реализуют проект по переводу частных домов на централизованное отопление

В него вошел и поселок Первомайский города Гусиноозерск
Текст: Карина Перова
В Бурятии реализуют проект по переводу частных домов на централизованное отопление
Федеральный проект «Чистый воздух» направлен на достижение цели нацпроекта «Экологическое благополучие» – улучшение качества жизни населения в городах-участниках проекта за счёт снижения выбросов опасных загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

В поселке Первомайский города Гусиноозерск реализуется комплекс мероприятий по строительству системы теплоснабжения и переводу частных домовладений с печного и угольного отопления на централизованное теплоснабжение. Данная работа направлена на снижение выбросов загрязняющих веществ и улучшение качества атмосферного воздуха.

«Перевод частного сектора с угольного и печного отопления на централизованное теплоснабжение – это один из ключевых шагов по снижению уровня загрязнения воздуха в населённых пунктах. Реализация проекта в Гусиноозерске позволит существенно сократить объём выбросов и повысить качество жизни граждан», — подчеркнули в министерстве природных ресурсов и экологии Республики Бурятия.

На сегодняшний день в поселке Первомайский подано более 350 заявлений на подключение к централизованной системе отопления. Проектом предусмотрено подключение 364 домовладения. Общая протяжённость строящихся сетей составляет более 12 км.

Строительство системы центрального теплоснабжения ведётся в рамках муниципального контракта, заключённого в августе 2025 года. Работы выполняются одновременно на нескольких участках, на объекте задействованы специалисты и специализированная техника.

Параллельно реализуются меры государственной поддержки. Утверждён порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с переводом частных домовладений на централизованное отопление. В настоящее время проведен конкурсный отбор и определен победитель – ООО «СПЕЦМАШ».

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru