В Бурятии реализуют проект по переводу частных домов на централизованное отопление

Федеральный проект «Чистый воздух» направлен на достижение цели нацпроекта «Экологическое благополучие» – улучшение качества жизни населения в городах-участниках проекта за счёт снижения выбросов опасных загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

В поселке Первомайский города Гусиноозерск реализуется комплекс мероприятий по строительству системы теплоснабжения и переводу частных домовладений с печного и угольного отопления на централизованное теплоснабжение. Данная работа направлена на снижение выбросов загрязняющих веществ и улучшение качества атмосферного воздуха.

«Перевод частного сектора с угольного и печного отопления на централизованное теплоснабжение – это один из ключевых шагов по снижению уровня загрязнения воздуха в населённых пунктах. Реализация проекта в Гусиноозерске позволит существенно сократить объём выбросов и повысить качество жизни граждан», — подчеркнули в министерстве природных ресурсов и экологии Республики Бурятия.

На сегодняшний день в поселке Первомайский подано более 350 заявлений на подключение к централизованной системе отопления. Проектом предусмотрено подключение 364 домовладения. Общая протяжённость строящихся сетей составляет более 12 км.

Строительство системы центрального теплоснабжения ведётся в рамках муниципального контракта, заключённого в августе 2025 года. Работы выполняются одновременно на нескольких участках, на объекте задействованы специалисты и специализированная техника.

Параллельно реализуются меры государственной поддержки. Утверждён порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с переводом частных домовладений на централизованное отопление. В настоящее время проведен конкурсный отбор и определен победитель – ООО «СПЕЦМАШ».