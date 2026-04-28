Как платить за свет, если дома – электрокотёл?

«Установил в частном доме электрокотёл. Сосед говорит, что я могу воспользоваться льготным тарифом на свет. Это правда? И как вообще сейчас платят за электричество?» Дмитрий, Улан-Удэ.

С 2026 года в Бурятии действуют новые тарифы. Теперь цена за киловатт зависит от того, сколько электроэнергии вы потребили за месяц.

Для обычного дома (без электроотопления) действует первый диапазон — до 3900 кВт·ч в месяц. Тариф — 4,31 рубля за киловатт. Этого более чем достаточно для всех бытовых нужд даже большой семьи.

Если же в доме стоит электрокотел, теплый пол или конвекторы, зимой потребление вырастает. Такие дома обычно попадают во второй диапазон — от 3901 до 6000 кВт·ч. Тариф там ненамного выше — 4,51 рубля за киловатт. Это и есть «льготный» режим для владельцев электроотопления.

Главное: чтобы энергосбытовая компания применяла к вам второй диапазон, нужно подтвердить наличие электроотопления. Иначе при превышении 3900 кВт·ч весь лишний свет посчитают по максимальному тарифу — более 9 рублей за киловатт.

Какие документы нужны? Техпаспорт дома, проектную документацию, паспорт на электрокотёл. «Читаэнергосбыт» принимает документы дистанционно — через личный кабинет на сайте или по электронной почте.

Кроме того, вы можете использовать двухзонный счетчик, он поможет сэкономить. Это прибор учёта электроэнергии, который фиксирует потребление по двум разным временным зонам с различными тарифами. Такая система позволяет перераспределить энергопотребление и платить меньше. Ночной тариф (с 23:00 до 7:00) почти вдвое дешевле — 2,59 рубля за киловатт. Это особенно выгодно, если включать котел и мощные приборы на ночь.

Подайте документы на подтверждение электроотопления лучше заранее, чтобы зимой не получить огромные счета.