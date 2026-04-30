День Победы в Улан-Удэ пройдет без военной техники и «Бессмертного полка»

В Бурятии готовятся к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этом году Парад Победы в Улан-Удэ, как и в Москве, пройдет без военной техники. Такое решение приняли накануне на оргкомитете по подготовке к мероприятию совместно с военными в целях соблюдения безопасности, сообщили в правительстве республики.

Подчеркивается, что по площади Советов пройдут парадные расчеты военных соединений 36-й гвардейская общевойсковой армии. Ранее «Номер один» сообщал, что в городе также отменили шествие «Бессмертный полк».

В преддверии праздника состоится ряд акций, торжественных мероприятий и митингов. Так, в ТРЦ «Форум» 2 мая пройдет финал кибер-турнира «Стальное Братство. Сила в Единстве» по онлайн-игре «Мир танков» (18+). Для зрителей и участников организуют исторический квиз от Волонтеров Победы, выставку амуниции от центра «Воин», где ребята смогут примерить снаряжение, лучшие творческие номера с гала-концерта «Студенческой весны», игры в приставки от компании Nintendo, розыгрыш призов и многое другое.

На главной площади 7 мая состоится акция «Вальс наследников Победы», в котором примут участие 500 пар (студенты, старшеклассники, молодые специалисты, а также представители общественных организаций). В программе акции: вальс, который танцевали на улицах в мае 45-го под попурри песен Победы, построение участников в гигантскую надпись «Победа»; торжественная церемония развертывания масштабной копии Георгиевской ленты и копии Знамени Победы.

На площади Революции 7 мая состоится акция «Синий платочек» с участием студенческих творческих коллективов вузов и ссузов. Уже заявлено более 25 патриотических номеров.

8 мая пройдет патриотическая акция «Бессмертный автополк» – автопробег с портретами ветеранов и символикой Победы. Мероприятие начнется с митинга и возложения цветов и лампад на Мемориальном комплексе «Умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны». После этого колонна автомобилей двинется по утвержденному маршруту. Предварительно, в составе колонны проедет не менее 100 машин.

На площади Революции 9 мая проведут Всероссийскую акцию «Рекорд Победы». Все желающие общими усилиями сделают 29 565 отжиманий – ровно столько дней длилась Великая Отечественная война. Участвовать могут общественные и ветеранские организации, представители правоохранительных органов, спортивные объединения и просто зрители. Общий накопительный результат фиксируется волонтерами.

