День Победы в Улан-Удэ пройдет без военной техники и «Бессмертного полка»

Решение приняли накануне на оргкомитете по подготовке к мероприятию
Текст: Карина Перова
В Бурятии готовятся к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этом году Парад Победы в Улан-Удэ, как и в Москве, пройдет без военной техники. Такое решение приняли накануне на оргкомитете по подготовке к мероприятию совместно с военными в целях соблюдения безопасности, сообщили в правительстве республики.

Подчеркивается, что по площади Советов пройдут парадные расчеты военных соединений 36-й гвардейская общевойсковой армии. Ранее «Номер один» сообщал, что в городе также отменили шествие «Бессмертный полк».

В преддверии праздника состоится ряд акций, торжественных мероприятий и митингов. Так, в ТРЦ «Форум» 2 мая пройдет финал кибер-турнира «Стальное Братство. Сила в Единстве» по онлайн-игре «Мир танков» (18+). Для зрителей и участников организуют исторический квиз от Волонтеров Победы, выставку амуниции от центра «Воин», где ребята смогут примерить снаряжение, лучшие творческие номера с гала-концерта «Студенческой весны», игры в приставки от компании Nintendo, розыгрыш призов и многое другое.   

На главной площади 7 мая состоится акция «Вальс наследников Победы», в котором примут участие 500 пар (студенты, старшеклассники, молодые специалисты, а также представители общественных организаций). В программе акции: вальс, который танцевали на улицах в мае 45-го под попурри песен Победы, построение участников в гигантскую надпись «Победа»; торжественная церемония развертывания масштабной копии Георгиевской ленты и копии Знамени Победы.     

На площади Революции 7 мая состоится акция «Синий платочек» с участием студенческих творческих коллективов вузов и ссузов. Уже заявлено более 25 патриотических номеров.

8 мая пройдет патриотическая акция «Бессмертный автополк» – автопробег с портретами ветеранов и символикой Победы. Мероприятие начнется с митинга и возложения цветов и лампад на Мемориальном комплексе «Умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны». После этого колонна автомобилей двинется по утвержденному маршруту. Предварительно, в составе колонны проедет не менее 100 машин.

На площади Революции 9 мая проведут Всероссийскую акцию «Рекорд Победы». Все желающие общими усилиями сделают 29 565 отжиманий – ровно столько дней длилась Великая Отечественная война. Участвовать могут общественные и ветеранские организации, представители правоохранительных органов, спортивные объединения и просто зрители. Общий накопительный результат фиксируется волонтерами.

Все новости

В Улан-Удэ предотвратили аферу по хищению 30 млн у ЛВРЗ
30.04.2026 в 10:40
В Бурятии экс-заведующая детсадом отделалась штрафом за «мертвые души»
30.04.2026 в 10:36
В Улан-Удэ 300 волонтеров очистили прогулочную тропу от мусора
30.04.2026 в 10:14
С недавно осужденного экс-министра транспорта Бурятии взыщут почти 5 млн рублей
30.04.2026 в 10:08
Под давлением банка улан-удэнец перевёл преступникам деньги матери
30.04.2026 в 09:51
В Бурятии открыли официальную охоту на бакланов
30.04.2026 в 09:46
День Победы в Улан-Удэ пройдет без военной техники и «Бессмертного полка»
30.04.2026 в 09:29
Выплаты родным погибших в Бурятии горняков составят не менее миллиона
30.04.2026 в 09:11
Как заменить окна в подъезде?
30.04.2026 в 09:00
Зурхай на четверг, 30 апреля
30.04.2026 в 06:02
ЗУРХАЙ
с 29 апреля по 5 мая

Читайте также
В Улан-Удэ предотвратили аферу по хищению 30 млн у ЛВРЗ
В схеме были замешаны местные работники и подрядчик из Таганрога
30.04.2026 в 10:40
В Бурятии экс-заведующая детсадом отделалась штрафом за «мертвые души»
Всего она похитила из бюджета более 700 тысяч рублей
30.04.2026 в 10:36
В Улан-Удэ 300 волонтеров очистили прогулочную тропу от мусора
Горожан приглашают провести там майские праздники
30.04.2026 в 10:14
С недавно осужденного экс-министра транспорта Бурятии взыщут почти 5 млн рублей
Это неподтвержденные доходы
30.04.2026 в 10:08
