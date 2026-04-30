Выплаты родным погибших в Бурятии горняков составят не менее миллиона

Глава Бурятии прокомментировал трагедию на руднике «Ирокинда». Алексей Цыденов сообщил, что поступает много вопросов о помощи семьям погибших. Ранее в компании заявили о готовности выплатить родным горняков компенсации и профинансировать транспортировку тел и ритуальные услуги.

«Держу ситуацию на контроле с момента первого сообщения. Состоялся предметный разговор с работодателем. Ответственная позиция компании сомнений не вызывает. Работодатель заверил, что с каждой семьёй будет проведена индивидуальная работа- чтобы учесть все обстоятельства и оказать адресную поддержку. Это принципиальный подход», - отметил руководитель региона.

Подчеркивается, что выплаты близким, потерявшим кормильцев, составят не менее годового оклада каждого погибшего (не менее 1 миллиона рублей на семью). «Но по факту побольше», - заверил Алексей Цыденов.

Напомним, утром 28 апреля на промышленной площадке рудника «Ирокинда» в Муйском районе под лавиной погибло 6 человек, в том числе гражданин Казахстана. По данному факту завели уголовное дело, расследование которого контролирует председатель СК России Александр Бастрыкин.

Объем сошедшей снежной массы составил до 45 тысяч кубометров, глубина завалов достигала 6 метров. На месте была оперативно организована работа спасателей, в том числе МЧС России, медицинских служб, привлечена санавиация.