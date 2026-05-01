Общество 01.05.2026 в 06:02

Гороскоп для жителей Бурятии на 1 мая 2026 года

Астрологические советы для всех знаков зодиака
Текст: Алена Викулина
Овен

Полнолуние вскрывает денежный вопрос, который вы обходили весь апрель. Беседа о деньгах или условиях сотрудничества пройдёт честнее, чем обычно. Праздничный ужин с деловыми партнёрами может дать больше, чем неделя переписки. Доверяйте своему энтузиазму — он заразителен.

 

Телец

Солнце в вашем знаке усиливает уверенность, и окружающие это чувствуют. Денежный вопрос даёт ощущение стабильности. Домашние дела и уютная атмосфера будут радовать особенно сильно. Позвольте себе немного лени — вы это заслужили.

 

Близнецы

Ваша коммуникабельность становится реальным деловым инструментом. Праздничная встреча с нужным человеком может открыть новые перспективы. В финансах лучше не торопить события, а собирать информацию. Слушайте внимательно — важные слова могут прозвучать случайно.

 

Рак

Полнолуние в Скорпионе делает день особенно насыщенным: скрытые рабочие вопросы выходят на свет. Если накопилось недопонимание, оно найдёт выход — лучше встретить это открыто. Семья и близкие окажутся в центре внимания, проведите день с теми, кто дорог.

 

Лев

Праздничная пятница не снижает вашу деловую хватку, а наоборот. Кто-то из окружения предложит необычную идею, заслуживающую внимания. Деньги движутся в правильном направлении, но не путайте уверенность с риском. Ваше настроение заразительно — делитесь радостью!

 

Дева

Даже в праздник вы думаете о незавершённых задачах — и это работает на вас. План доходов и расходов можно считать рабочим и начать по нему двигаться. В общении с домашними попробуйте отключить режим эксперта и просто побыть рядом. Наведение порядка принесёт удовлетворение.

 

Весы

Полнолуние высвечивает то, что вы давно знали о своей рабочей ситуации, но не решались произнести вслух. Деловое равновесие требует честного выбора. Праздник даст время на размышление, и к вечеру вы точно будете знать, что предпринять дальше. Гармония и баланс сегодня особенно важны.

 

Скорпион

Полнолуние в вашем знаке усиливает интуицию. Если кто-то пытался скрыть важную информацию, она выйдет на поверхность именно сегодня. Финансовый прорыв возможен там, где вы меньше всего его ожидаете. Взгляните глубже — ответы уже рядом.

 

Стрелец

Праздник — повод для важных разговоров, которые в рабочей обстановке не случаются. В таких беседах рождаются идеи, способные изменить ход дел. Деньги требуют дисциплины, а не вдохновения. Приключения манят, но лучше замедлиться и насладиться моментом.

 

Козерог

Полнолуние закрывает один большой рабочий цикл и даёт право начать новый. То, что вы строили в одиночку, наконец получает признание. В финансах пришло время не копить ресурсы, а начать их целенаправленно применять. Вы можете стать опорой для других, не забывая о себе.

 

Водолей

Праздничная пятница собирает вокруг вас людей с нестандартным мышлением. Деловая идея, которую вы считали слишком смелой, находит союзника. В финансовой сфере у вас больше вариантов, чем кажется — просто нужно перестать смотреть только на стандартные пути. Креатив — ваша суперсила!

 

Рыбы

Полнолуние обнажает финансовую ситуацию без прикрас — это лучше, чем избегать реальных цифр. На работе кто-то наконец скажет вам то, о чём давно молчал, и этот разговор окажется полезным. Проведите праздник с теми, кто восстанавливает ваши силы. Настроение может колебаться — музыка и покой помогут его стабилизировать.

Фото: нейросеть

 

 

 

 

 

 

 

 

