Общество 04.05.2026 в 09:00

Мотоцикл: возраст, права и штрафы

Что грозит за нарушения
A- A+
Текст: Номер один
Мотоцикл: возраст, права и штрафы

«Сын просит купить мотоцикл. Во сколько лет можно законно ездить, какие права нужны и что грозит за нарушения?» Олег, Улан-Удэ.

Управлять мопедами и скутерами (категория М) можно с 16 лет, легкими мотоциклами до 125 кубических сантиметров (категория А1) — тоже с 16 лет. Полноценные мотоциклы (категория А) — только с 18 лет. Учиться в автошколе на категорию А разрешено с 16, но самостоятельно ездить — после получения прав и достижения 18 лет.

Для управления нужны права соответствующей категории, закреплённый шлем на водителе и пассажире, а также полис ОСАГО. За отсутствие шлема — штраф 1500 рублей. За езду без прав (если никогда не получал или лишён) — от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, передача управления лишенному прав наказывается штрафом 30 000 рублей. Без ОСАГО — 800 рублей (повторно — до 5 000). Без госномеров — 500-800 рублей, повторно могут лишить прав.

Если мотоциклом управляет подросток младше 18 лет без прав, штраф заплатят родители: до 2 000 рублей по статье за ненадлежащее воспитание и до 30 тысяч рублей за допуск к управлению.

Теги
справбюро

Все новости

Главу района в Бурятии уличили в браконьерстве
04.05.2026 в 09:17
Мотоцикл: возраст, права и штрафы
04.05.2026 в 09:00
Зурхай на понедельник, 4 мая
04.05.2026 в 06:02
Гороскоп для жителей Бурятии на 4 мая 2026 года
04.05.2026 в 06:02
В Бурятии опека отобрала детей у уважаемой семьи
04.05.2026 в 06:00
В Бурятии участники Великой Отечественной войны получили по 10 тысяч рублей к 9 мая
03.05.2026 в 18:37
Россиян призвали закрыть вклады в начале мая
03.05.2026 в 18:31
В Иркутске девушку судят за взятку, которую она не передавала
03.05.2026 в 18:28
Спортсмен из Бурятии пробежал 245 километров за сутки
03.05.2026 в 18:22
Мошенники увели у жителей Бурятии почти 120 миллионов
03.05.2026 в 18:17
ЗУРХАЙ
с 29 апреля по 5 мая

Читайте также
Главу района в Бурятии уличили в браконьерстве
Предварительно, Сергей Гонжитов застрелил изюбра
04.05.2026 в 09:17
Зурхай на понедельник, 4 мая
18-й лунный день
04.05.2026 в 06:02
Гороскоп для жителей Бурятии на 4 мая 2026 года
Астрологические советы для всех знаков зодиака
04.05.2026 в 06:02
В Бурятии опека отобрала детей у уважаемой семьи
Поводом для этого стал запоздалый отчет о расходах
04.05.2026 в 06:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru