Мотоцикл: возраст, права и штрафы

«Сын просит купить мотоцикл. Во сколько лет можно законно ездить, какие права нужны и что грозит за нарушения?» Олег, Улан-Удэ.

Управлять мопедами и скутерами (категория М) можно с 16 лет, легкими мотоциклами до 125 кубических сантиметров (категория А1) — тоже с 16 лет. Полноценные мотоциклы (категория А) — только с 18 лет. Учиться в автошколе на категорию А разрешено с 16, но самостоятельно ездить — после получения прав и достижения 18 лет.

Для управления нужны права соответствующей категории, закреплённый шлем на водителе и пассажире, а также полис ОСАГО. За отсутствие шлема — штраф 1500 рублей. За езду без прав (если никогда не получал или лишён) — от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, передача управления лишенному прав наказывается штрафом 30 000 рублей. Без ОСАГО — 800 рублей (повторно — до 5 000). Без госномеров — 500-800 рублей, повторно могут лишить прав.

Если мотоциклом управляет подросток младше 18 лет без прав, штраф заплатят родители: до 2 000 рублей по статье за ненадлежащее воспитание и до 30 тысяч рублей за допуск к управлению.