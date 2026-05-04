В Бурятии снова продлили запрет на восхождение на Мунку-Сардык

В Бурятии снова продлили запрет на восхождение на гору Мунку-Сардык. Ограничения будут действовать до 11 мая.

Сегодня, 4 мая, вышло соответствующее распоряжение администрации Окинского сойотского муниципального округа.

Напомним, в апреле два восхождения на этот пик обернулись трагедией. В первом случае погибли трое туристов из Красноярка. Во втором – четверо (их накрыла лавина). Ранее спасатели вытащили из-под снежных завалов тело последнего погибшего альпиниста.