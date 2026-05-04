Спасатели Улан-Удэ переедут ближе к воде

В Улан-Удэ появится новая база поисково-спасательной службы МКУ «Безопасный город». Из аварийного здания с печным отоплением на улице Свободы учреждение переедет на улицу Мостовая – ближе к воде, сообщили в комитете по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности администрации города.

На новом земельном участке сейчас ведется подготовка к установке модульного здания для размещения службы. На данный момент подрядчик выполняет планировку и выравнивание территории. Капитальное строительство не предусмотрено: конструкцию соберут на месте. Монтаж планируют завершить до 1 ноября.

«Расположение базы вблизи водоема критически важно для оперативной работы. Это позволит сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации и повысить эффективность спасательных операций», - пояснил председатель комитета по ГО, ЧС и ОБ Валерий Вильдавский.