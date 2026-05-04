Мошенник на сайте знакомств выманил у улан-удэнки 888 тысяч рублей

Жительница Улан-Удэ обратилась в полицию после того, как стала жертвой мошенников, с которыми познакомилась в приложении для знакомств. Женщина потеряла 888 490 рублей, пытаясь заработать на криптовалютной бирже.

Всё началось с переписки: незнакомец представился IT-специалистом, вызвал доверие и предложил попробовать заработать на инвестициях. Он прислал скриншоты «успешных сделок» и познакомил с «трейдером», который обещал личное сопровождение и высокий доход.

Женщина начала с 15 тысяч рублей, но под давлением «трейдера» постепенно вкладывала всё больше и больше. Сначала в ход пошли свои сбережения, а потом и кредитные деньги. В итоге сумма вложенных средств достигла 888 тысяч рублей.

Как и всем своим жертвам, мошенники обещали, что вывести средства можно в любой момент, однако после нескольких операций личный кабинет заблокировали.

- Чтобы его разблокировать, они потребовали подтвердить статус квалифицированного инвестора, написав письмо, а также внести 3800 долларов. Женщина оформила кредит и внесла необходимую сумму, но компьютерная система его не распознала из-за какой-то ошибки, потребовав повторно внести 3 800 долларов. Именно в этот момент женщина окончательно поняла, что имеет дело с мошенниками и обратилась в полицию, - рассказали в МВД республики.

Фото: нейросеть