В Бурятии экс-гендир строительной организации увел из бюджета 4,6 млн рублей

В Верховном суде Бурятии вынесли приговор в отношении бывшего генерального директора коммерческой организации в сфере строительства многоквартирных домов. Его признали виновным в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Как стало известно, в ноябре 2015 года подсудимый заключил с федеральным унитарным предприятием договор подряда на строительство многоквартирного жилого дома и его инженерное обеспечение.

Во время исполнения договора мужчина похитил и потратил в личных целях 4,6 млн рублей, чем причинил федеральному бюджету особо крупный ущерб.

В прокуратуре республики сообщили, что экс-руководителю назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере заключения и исполнения государственных контрактов, на 2 года.