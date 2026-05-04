Общество 04.05.2026 в 09:32

В Бурятии экс-гендир строительной организации увел из бюджета 4,6 млн рублей

Он предстал перед судом за растрату
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии экс-гендир строительной организации увел из бюджета 4,6 млн рублей
Фото: архив «Номер один»

В Верховном суде Бурятии вынесли приговор в отношении бывшего генерального директора коммерческой организации в сфере строительства многоквартирных домов. Его признали виновным в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Как стало известно, в ноябре 2015 года подсудимый заключил с федеральным унитарным предприятием договор подряда на строительство многоквартирного жилого дома и его инженерное обеспечение.

Во время исполнения договора мужчина похитил и потратил в личных целях 4,6 млн рублей, чем причинил федеральному бюджету особо крупный ущерб.

В прокуратуре республики сообщили, что экс-руководителю назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере заключения и исполнения государственных контрактов, на 2 года.

 

Теги
растрата приговор

Все новости

В Бурятии бабушку оштрафовали за внука-мотоциклиста, угодившего в ДТП
04.05.2026 в 10:49
В центре Улан-Удэ ограничат движение и запретят парковки автомобилей
04.05.2026 в 10:45
В Бурятии ограничили движение на трассе «Таксимо – Иракинда»
04.05.2026 в 10:23
Двух улан-удэнцев задержали за кражи в магазинах столицы
04.05.2026 в 10:22
В Бурятии снова продлили запрет на восхождение на Мунку-Сардык
04.05.2026 в 10:09
Мошенник на сайте знакомств выманил у улан-удэнки 888 тысяч рублей
04.05.2026 в 10:00
Спасатели Улан-Удэ переедут ближе к воде
04.05.2026 в 09:57
В Улан-Удэ школьники украсили подъезд, где живет ветеран ВОВ
04.05.2026 в 09:44
В Бурятии экс-гендир строительной организации увел из бюджета 4,6 млн рублей
04.05.2026 в 09:32
Главу района в Бурятии уличили в браконьерстве
04.05.2026 в 09:17
ЗУРХАЙ
с 29 апреля по 5 мая

Читайте также
В центре Улан-Удэ ограничат движение и запретят парковки автомобилей
Это связано с репетицией Парада Победы
04.05.2026 в 10:45
В Бурятии ограничили движение на трассе «Таксимо – Иракинда»
Решение приняли в связи с лавиноопасной обстановкой
04.05.2026 в 10:23
Двух улан-удэнцев задержали за кражи в магазинах столицы
Уловом воришек стали одежда и сыр
04.05.2026 в 10:22
В Бурятии снова продлили запрет на восхождение на Мунку-Сардык
Вышло соответствующее распоряжение райадминистрации
04.05.2026 в 10:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru