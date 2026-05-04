Общество 04.05.2026 в 09:44
В Улан-Удэ школьники украсили подъезд, где живет ветеран ВОВ
Это уже стало доброй традицией
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ дети в преддверии Дня Победы украсили подъезд, где живет единственный в Советском районе участник Великой Отечественной войны Доржи Гармаевич Норбоев.
Инициативу проявили ученики школы №1. Они оформили подъезд яркими праздничными плакатами и рисунками. К слову, это уже стало доброй традицией – школьники организовывают такую акцию каждый год.
«Ребята помнят, благодарят и не забывают, какой ценой досталась Победа», - прокомментировали в администрации Советского района.