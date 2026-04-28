1 мая жителям Бурятии придется встать в ряды трезвенников

В столице Бурятии, в День Весны и Труда, будет введён полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Соответствующее решение принято для обеспечения общественного порядка в первомайский праздничный день.

Как сообщили в Комитете по транспорту, контроль за соблюдением запрета возложен на уполномоченные органы в сфере торговли и правоохранителей.

Напомним также, что нарушителям грозят серьёзные штрафы: для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических – от 100 до 300 тысяч.

