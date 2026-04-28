Общество 28.04.2026 в 15:00

1 мая жителям Бурятии придется встать в ряды трезвенников

В День Весны и Труда в столице введут «сухой закон»
Текст: Елена Кокорина
В столице Бурятии, в День Весны и Труда, будет введён полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Соответствующее решение принято для обеспечения общественного порядка в первомайский праздничный день.

Как сообщили в Комитете по транспорту, контроль за соблюдением запрета возложен на уполномоченные органы в сфере торговли и правоохранителей.

Напомним также, что нарушителям грозят серьёзные штрафы: для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических – от 100 до 300 тысяч.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
