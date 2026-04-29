Смертельная ловушка Мунку-Сардык

Между тем случившееся в апреле 2026-го не единичный случай.





В понедельник, 20 апреля, группа из 15 туристов, прибывших из Красноярска, достигла вершины Мунку-Сардык и начала спуск. Это восхождение, которое должно было стать ярким приключением, окончилось трагедией. А вслед за ней, всего через три дня, в тех же горах произошла еще одна, словно горы решили напомнить всем - Мунку-Сардык не прощает легкомыслия.На первый взгляд, гора высотой 3491 метр — это серьезно, но все же не пятитысячник. Однако те, кто знаком с обоими маршрутами, часто приходят к неожиданному выводу. Инструктор по альпинизму третьей категории, член Федерации альпинизма России Сергей Зурбулаев, комментируя произошедшее, заметил, что по сложности Мунку-Сардык даже выше, чем Эльбрус.- На Эльбрус проведен подъемник, на нем вы поднимаетесь на ровную площадку, транспорт вас везет почти до конца, и остается буквально 300 метров пройти до вершины с перемычки, — объясняет инструктор. — Мунку-Сардык в этом смысле более своенравный, с изменчивой погодой, высокой лавиноопасностью. И массовые походы здесь рано или поздно должны были привести к трагедии.Организатор всероссийского горного фестиваля «Мунку-Сардык» и вице-президент федерации «Байкальский экстрим» Оксана Климова также выразила идею, что не самый сложный маршрут — бурятская вершина имеет категорию сложности 1Б — давно стал культовым среди любителей и профессионалов в горах.Именно массовость и самоуверенность превращают его в ловушку, уверена Климова и призывает покорителей вершин не быть беспечными.- Воспринимайте 1Б как серьезный маршрут: он требует опыта хотя бы двух-трех зимних походов с ночевками, навыка работы с кошками, ледорубом.Золотое правило альпинизма: «Вершина — это не цель, цель — вернуться живым».- Если сомневаетесь, не стесняйтесь развернуться, — говорит эксперт.Парадокс в том, что именно высокая доступность создает у многих туристов иллюзию безопасности. Внизу — кафе, платная парковка, гостиница, можно поехать на квадроцикле. Но за этой картинкой «комфортного приключения» скрывается крутой осыпной склон, где в апреле ветер снес почти весь снег, оставляя голые камни под углом в 45 градусов.Вернемся к хронике. Группа из Красноярска вышла на восхождение 18 апреля, 20-го достигла вершины и начала спуск. Дальнейшее восстанавливали уже по показаниям выживших и по записке, которую случайно передали спасателям.Михаил Гаврилов, турист из Улан-Удэ, в ту ночь вместе с женой и племянницей находился на подходе к горе. Он уже восемь раз поднимался на Мунку-Сардык и хорошо понимал, какая дорога их ожидает. Они втроем планировали свое восхождение, но его супруга подвернула ногу на подъеме, и все решили вернуться. По дороге встретили двух участников той самой группы, спускающихся за подмогой. Было около двух часов ночи, они шли вниз за квадроциклом и сказали, что у них есть пострадавшие.- Они сказали: «Нам надо вниз, чтобы взять квадроцикл и помочь эвакуировать, — вспоминает Гаврилов. Позже водитель квадроцикла привез записку, в которой было написано, что в районе «Подушка» найдены три человека без признаков жизни, требуется эвакуация, указаны частота рации и фамилии.- Там трупы, — ошарашил Гаврилова и семью водитель квадроцикла.Михаил сфотографировал записку и в 6:17 утра первым позвонил в МЧС, когда добрался до зоны покрытия.Что же произошло на склоне? По оценке Михаила Гаврилова, который получил информацию непосредственно от участников группы, ситуация была критической из-за погоды.- Там ветер большой был и есть сейчас... И температура минус пять. Накануне было минус 20. А главное — там крайне мало снега. В прошлом году его было много, в этом году, наоборот, мало... И прямо камни торчат, это все замерзшее, цепляться трудно. Он предполагает, что трое сорвались и упали на камни, получив переломы, а пока ждали помощи — замерзли на сильном ветру.Официальное расследование началось сразу. Следственное управление СК России по Бурятии возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». По этой статье организаторам коммерческого тура грозит до десяти лет лишения свободы.Уже 23 апреля суд арестовал трех фигурантов: директора красноярской турфирмы, его заместителя и гида-инструктора, которые сами участвовали в восхождении. В официальном сообщении Следственного комитета говорилось: «Причиной гибели троих туристов на горе Мунку-Сардык в Бурятии мог стать камнепад, также рассматривается версия о падении с высоты».При осмотре тел у погибших женщин обнаружены обширные ссадины на лице, которые могли быть причинены в результате камнепада или падения с высоты. Следователи также проверяли, насколько правильно организована страховка, имелись ли у участников ледорубы и запасная теплая одежда.Спустя три дня, 24 апреля, на перевале «26 съезд КПСС», неподалеку от первой трагедии, сошла лавина. На этот раз события затронули группу из семи человек, которые приехали из Иркутской области. Они попали под лавину. Четверо погибли, в их числе опытный гид, сотрудник поисково-спасательной службы Забайкалья, водолаз и альпинист 45-летний Руслан Бабицкий.Возбуждено еще одно уголовное дело по той же статье, а председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал докладывать ему лично.И вновь в основе оказалась цепочка ошибок, которые горы не прощают вне зависимости от высоты. После схода лавины лишь один из участников группы смог самостоятельно выбраться из-под снега, а затем помог откопаться еще двум товарищам.При этом адвокат туроператора Дмитрий Печкин подчеркивал, что в группе не было новичков: все участники имели опыт восхождений, включая Эльбрус, Казбек, Килиманджаро и Пик Ленина.Почему же такие трагедии становятся почти регулярными? Сергей Зурбулаев обращает внимание на коммерческую составляющую. По его словам, сейчас некоторые организаторы коммерческих туров пытаются «хайпануть на трагедии», трубя о безопасности, но при этом забывают, что именно они годами популяризируют массовые восхождения среди людей, далеких от альпинизма.- Каждый год выдается более 5 тыс. разрешений на восхождения, причем людям, далеким от альпинизма, — говорит он. — Если сесть на «стрелке» на подъеме к Мунку-Сардык в мае, вы устанете считать количество пострадавших. Кто-то ногу подвернул, кто-то кошками поранился, кто-то поскользнулся и сломал руки-ноги. По словам Зурбулаева, все это коммерческие клиенты, не спортсмены, не альпинисты, а обычные любители.Альпинист формулирует жестко, отмечая, что большой поток людей в горах несет больше потерь.- Представьте, если 100 неподготовленных людей пойдут в горы, то человек десять из них могут пострадать. Если пойдут десять подготовленных, то риск меньше в разы.И заканчивает свою мысль Зурбулаев уже на личном, подчеркивая, что ни одна гора не стоит и мизинца человека.- Я сам потерял немало друзей в горах, знаю, о чем говорю. У меня есть дети, есть цели, а горы — это только спорт. Говорят, что горы и альпинизм — это романтика. Но это не так. Это вонь, пот, кровь, нервы. Вся романтика приходит тогда, когда ты спустился с горы и понимаешь, что живой. А погоня за красивыми фоточками для соцсетей — это не про спорт.В 2016 году на перевале Аршанский лавина накрыла двух туристов. Один из них, приехавший на восхождение из Нижнего Новгорода, погиб.В 2022 году на Мунку-Сардык двое сорвались со скалы: один погиб сразу, второго спасатели выносили на руках.Итогом двух трагедий в апреле этого года стала отмена всероссийского горного фестиваля «Мунку-Сардык», который должен был пройти с 1 по 3 мая. Организаторы приняли это решение, учитывая «ряд произошедших несчастных случаев, сложную снежно-ледовую обстановку в районе, а также множество других факторов, препятствующих безопасному проведению фестиваля».- Для нас самым важным остается безопасность участников. Мы не можем и не имеем права рисковать вашими жизнями ради даты на календаре. Горы подождут, — обратились они к участникам.Мунку-Сардык не мстит. Но каждый раз напоминает, что не делает скидок ни на коммерцию, ни на красивые кадры для соцсетей, ни на уверенность, что «со мной такого не случится».А люди, готовые отправиться за новой вершиной, по-прежнему найдутся. Чтобы почувствовать себя живыми — по возвращении, в пути или в верхней точке маршрута. Эта точка у каждого своя.- Если вы никогда не видели рассвет на высоте 3000 метров, вы не видели рассвет вообще. Сначала горизонт становится розовым, потом золотым, а потом солнце вырывается из-за гребня, и весь мир внизу — хребты, долины, замерзшие озера — заливается таким светом, что хочется плакать. Без всякой причины. Просто от того, что ты живой и стоишь здесь, — с любовью к горам и к жизни говорит Оксана Климова.