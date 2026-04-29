Две семьи в Улан-Удэ 20 лет живут в самострое и не могут оформить участки

Верховный суд Бурятии отменил решения районного суда и обязал ОАО «РЖД» заключить договоры субаренды земли с двумя семьями, которые более 20 лет живут в самовольно построенных домах на территории железной дороги. Районный суд ранее отказал истцам, посчитав, что у РЖД нет обязанности предоставлять участки тем, у кого нет регистрации права собственности на жильё. Но апелляция сочла иначе.Обе истории похожи. Одна женщина купила дом в Улан-Удэ ещё в 2005 году, другая семья - раньше. Оба дома были возведены до 1998 года, что подтверждается техническими паспортами. Но права собственности на них никогда не оформляли - предыдущие владельцы тоже владели домами без документов. При этом люди прописаны в этих домах и годами платят за коммунальные услуги, следят за жильём.Земля, на которой стоят дома, находится в федеральной собственности и с 2015 года арендована РЖД под объекты железнодорожного транспорта. Участки расположены в полосе отвода железной дороги.Когда жители обратились в РЖД с заявлением о заключении договора субаренды, им ответили: нужна выписка из ЕГРН о праве собственности на дом. Предоставить её невозможно - дом-то самострой. Фактически это был отказ.Судебная коллегия Верховного суда Бурятии, куда обратились истцы, разобралась в нюансах закона. С 1 июля 2022 года действует статья 3.8 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса РФ». Она гласит, что любой гражданин, который постоянно живёт в доме, построенном до 14 мая 1998 года (даже если права собственности нет), имеет право получить землю под ним бесплатно или в аренду. А для участков, ограниченных в обороте, - в субаренду по льготной ставке (не выше земельного налога).Суд указал: РЖД, как арендатор, обязано заключать договоры субаренды. Ни закон, ни нормативные акты компании не содержат запрета на передачу земли в субаренду тем, у кого нет зарегистрированного права собственности на дом. Иное бы означало лишить эти семьи единственной возможности легализовать своё жильё.То, что у помещений нет собственника, не освобождает РЖД от обязанности. Способ защиты права - заключить договор субаренды - определён как надлежащий. Единственное ограничение: участки должны быть соразмерны площади самого дома и необходимой для его обслуживания территории. В удовлетворении требований об изменении вида разрешённого использования земли с «транспортного» на «индивидуальное жилищное строительство» суд пока отказал - этот вопрос преждевременен, его надо решать в рамках конкретных разногласий при заключении договора.Фото: «Номер один»