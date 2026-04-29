Поддержка населения усилена

В Улан-Удэ прошла 17-я сессия Народного Хурала седьмого созыва. Повестка заседания была насыщенной. Как отметил по итогам заседания председатель Народного Хурала Владимир Павлов, депутаты рассмотрели 49 вопросов: 32 закона и 15 постановлений. «Также сессия рассмотрела два вопроса в рамках «правительственного часа», - отметил он. Вопросы касались злободневных кадровых, экономических, социальных и других моментов. Но особенно привлекли внимание вопросы, связанные с жильем.Бурятия никак не может совершить рывок в сокращении очереди среди детей-сирот, имеющих право на получение жилья от государства. Закон, принятый сессией, призван расширить возможности в обеспечении этой категории жильем. Введена новая форма взаимодействия между властями и бизнесменами-застройщиками. Законопроект был внесен прокуратурой республики.Старший помощник прокурора Республики Бурятия Олеся Стальмакова, выступая перед депутатами, отметила, что на текущую дату детей-сирот, нуждающихся в жилье и достигших совершеннолетия, в республике зарегистрировано 5126. «Для обеспечения их жилыми помещениями необходимо почти 26 млрд рублей. Дефицит республиканского бюджета не позволяет своевременно обеспечить детей-сирот жильем», - сообщила она.Для решения проблемы в Бурятии сформирован комплексный план мероприятий на 2026 - 2028 гг. Один из его пунктов говорит о новых формах формирования спецжилфонда для обеспечения сирот.«Застройщикам предоставляются земельные участки без проведения торгов в обмен на их обязанность передавать часть жилых помещений для формирования этого фонда», – пояснили депутатам суть новшества. Участки, которые передадут застройщику в аренду без торгов, должны быть в муниципальной, государственной собственности Бурятии (или госсобственность на них не разграничена).Речь идет о масштабных инвестпроектах – новостройка должна иметь не менее 10 тыс. кв. метров жилых помещений.«Не менее 3% общей площади жилых помещений, находящихся в собственности инициатора проекта, подлежат передаче в республиканскую собственность для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», - сказала Олеся Стальмакова, указав, что похожие законы уже приняты в ряде регионов России. Среди ближайших – Иркутская область.Во время обсуждения мнения депутатов разделились. Одним из острых моментов стал процент жилплощади, который застройщик должен передать республике (в других регионах он составляет от 0,3 до 10%).Выяснилось, что изначально в законопроекте прокуратуры шла речь о 6%. Но затем появилась поправка о его снижении до 3%. Прокуратура согласилась с этим. Кстати, 96% детей-сирот, находящихся в сводном списке нуждающихся в жилье - улан-удэнцы, и они хотят иметь жилье в Улан-Удэ.Депутат Эржена Чимитцыренова спросила, почему произошло такое снижение. «Исходя из мнения в том числе администрации города, мы предлагаем не менее 3%. С учетом того, чтобы у инвесторов был интерес построить дома и отдать часть квартир государству», - пояснила представитель прокуратуры.Председатель комитета Народного Хурала по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Семен Матхеев на сессии сообщил, что все комитеты Хурала, Счетная палата республики и другие стороны дали положительные заключения по законопроекту.Будет ли в современных условиях у застройщиков интерес к новинке даже с 3%? Депутат Михаил Итыгилов отметил, что если к ним прибавить еще 3%, то они будут перенесены застройщиком в цену жилья для других покупателей. И большой процент отрицательно скажется на доступности квартир для них.Депутат Игорь Марковец, председатель социального комитета Хурала, высказал мнение, что надо мониторить ситуацию с применением новинки.Также на сессии появилось предложение оставить изначальные 6%, а депутат Сергей Мезенин предложил перенести законопроект на следующую сессию, доработать его. Но по итогам голосования законопроект был одобрен в «3%-ном» варианте. «В дальнейшем есть возможность изменить эту квоту», - подчеркнул Михаил Итыгилов.Другой закон открыл новые возможности перед многодетными семьями. Депутаты скорректировали Закон «О многодетных семьях и мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Бурятия». Изменения предложил глава республики. Расширены права многодетных семей (с шестью и более детьми) в использовании единовременной денежной выплаты.«По действующему законодательству выплата направляется на приобретение жилья. По обращениям граждан предлагается дополнить это возможностью использовать выплату на строительство. Особенно на селе 3,5 млн – это уже достаточная сумма на пристрой или на дом на том же земельном участке», - доложила на сессии министр социальной защиты населения республики Татьяна Быкова.«Хорошая инициатива», - поддержал депутат Тимур Нимаев, но попросил разъяснить процедуру того, как семьи смогут воспользоваться предлагаемым новшеством. «Сумму будут получать на руки для строительства? Или ее перечислят строительной фирме?» - поинтересовался он. Министр отметила, что все будет определено после принятия изменений. Сессия одобрила законодательную инициативу главы.В свете непростой ситуации, сложившейся вокруг строительства домов будущего улан-удэнского микрорайона «Мегаполис», очень важной стала корректировка Закона «О земле», проведенная депутатами. Она призвана не допустить появления новых проблемных объектов долевого жилищного строительства.Министр строительства республики Тимур Цыренжапов напомнил депутатам, что в Улан-Удэ начат масштабный инвестпроект – строительство домостроительного комбината с жилищной застройкой в объеме не менее 1 млн квадратных метров с объектами социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры.Проект рассчитан на большую территорию.«Инвестором осуществлено строительство домостроительного комбината и начато строительство первых МКД жилого комплекса. С гражданами заключены договоры долевого участия в строительстве», - сказал министр.Но сейчас у инвестора возникли трудности, возведение домов остановлено, срок ввода в эксплуатацию перенесен. «Реализация проекта не представляется возможной, в связи с чем есть риски включения этих домов в реестр проблемных объектов», - предупредил Тимур Цыренжапов.Однако есть вариант привлечения другого инвестора. Чтобы упростить процесс, депутатам предложили узаконить возможность предоставления юрлицам земельных участков в аренду без проведения торгов - с целью завершения крупных проблемных инвестпроектов. Для этого надо было изменить закон.Напомним, строительство нового микрорайона, которое вызывает тревогу, глава Бурятии обсуждал среди иных вопросов на встрече с гендиректором «Дом.РФ» Виталием Мутко в прошлом месяце. Тогда «Дом.РФ» выразил намерение поддерживать проект. И сейчас идет проработка деталей. В Бурятии создается «рабочая группа» с участием представителей республиканского правительства, надзорных органов, дольщиков. Депутаты попросили подробнее осветить текущую ситуацию. Выяснилось, что договор с текущим инвестором, предпринимателем Хусаевым, планируется переформатировать. Земли, обремененные договорами долевого участия, останутся в старом инвестпроекте. А высвободившиеся необремененные земли войдут уже в другой инвестпроект.«При этом мы четко пропишем обременение в новом инвестпроекте - обязанность нового инвестора достроить те многоквартирные дома. Механизм достройки с банком проработан, этот человек «зайдет» к Хусаеву застройщиком. Но денежные средства Хусаеву больше не будут направляться, а пойдут напрямую новому застройщику», - сказал министр. Финансировать «заходящего» к Хусаеву застройщика будет банк «Дом.РФ». Однако какой новый застройщик займется делом, Тимур Цыренжапов говорить не стал, потому что переговоры не завершены.Банк рассмотрел финансы кандидата, его историю работы и счел, что тот сможет реализовать проект. Но среди депутатов Хурала были некие сомнения - не получится ли снова провал? «Мы понимаем, что и с Хусаевым была такая же история - был оценен по тем же критериям, и посчитали, что он в состоянии это построить», - признал риски министр.Да, новинка была порождена «хусаевской историей». Но эта норма, заложенная в закон, универсальна. Ее будут применять не только в данном случае, но и в аналогичных историях в будущем.Важным моментом стало то, что Народный Хурал одобрил и направил в Госдуму законопроект о корректировке федерального закона об охоте. Российским законодателям предложили дать регионам право вводить любительскую и спортивную охоту на большого баклана. Сейчас на него могут охотиться коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока, но основные места скопления вида не совпадают с местами традиционного проживания указанных народов.Депутаты приняли законы по квотированию рабочих мест для ветеранов боевых действий. Утвердили на должностях нескольких мировых судей. Расширена возможность работы предпринимателей - они смогут активизировать свою деятельность за счет предоставления услуг банковских платежных агентов (это важно для малых сел, где нет банкоматов). Безымянную вершину в Хамар-Дабане назвали в честь Санкт-Петербургского университета. Усилена защита интересов несовершеннолетних и многое другое.В день проведения сессии депутаты и приглашенные могли ознакомиться с выставкой фотографий в честь 80-летия основателя ЛДПР. «Владимир Вольфович Жириновский всю свою жизнь посвятил укреплению государственности. Очень много сделал, чтобы наше государство усиливалось экономически, политически, укреплялись социальные гарантии. В этом плане Жириновский проводил работу системно, вместе со своими соратниками. Он прочно вошел в историю развития нашей страны», - сказал Владимир Павлов.