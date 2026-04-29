Политика и власть 29.04.2026 в 14:02
Поддержка населения усилена
Весенняя сессия парламента Бурятии решила важные вопросы
Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ прошла 17-я сессия Народного Хурала седьмого созыва. Повестка заседания была насыщенной. Как отметил по итогам заседания председатель Народного Хурала Владимир Павлов, депутаты рассмотрели 49 вопросов: 32 закона и 15 постановлений. «Также сессия рассмотрела два вопроса в рамках «правительственного часа», - отметил он. Вопросы касались злободневных кадровых, экономических, социальных и других моментов. Но особенно привлекли внимание вопросы, связанные с жильем.
В интересах детей-сирот
Бурятия никак не может совершить рывок в сокращении очереди среди детей-сирот, имеющих право на получение жилья от государства. Закон, принятый сессией, призван расширить возможности в обеспечении этой категории жильем. Введена новая форма взаимодействия между властями и бизнесменами-застройщиками. Законопроект был внесен прокуратурой республики.
Старший помощник прокурора Республики Бурятия Олеся Стальмакова, выступая перед депутатами, отметила, что на текущую дату детей-сирот, нуждающихся в жилье и достигших совершеннолетия, в республике зарегистрировано 5126. «Для обеспечения их жилыми помещениями необходимо почти 26 млрд рублей. Дефицит республиканского бюджета не позволяет своевременно обеспечить детей-сирот жильем», - сообщила она.
Для решения проблемы в Бурятии сформирован комплексный план мероприятий на 2026 - 2028 гг. Один из его пунктов говорит о новых формах формирования спецжилфонда для обеспечения сирот.
«Застройщикам предоставляются земельные участки без проведения торгов в обмен на их обязанность передавать часть жилых помещений для формирования этого фонда», – пояснили депутатам суть новшества. Участки, которые передадут застройщику в аренду без торгов, должны быть в муниципальной, государственной собственности Бурятии (или госсобственность на них не разграничена).
Речь идет о масштабных инвестпроектах – новостройка должна иметь не менее 10 тыс. кв. метров жилых помещений.
«Не менее 3% общей площади жилых помещений, находящихся в собственности инициатора проекта, подлежат передаче в республиканскую собственность для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», - сказала Олеся Стальмакова, указав, что похожие законы уже приняты в ряде регионов России. Среди ближайших – Иркутская область.
Во время обсуждения мнения депутатов разделились. Одним из острых моментов стал процент жилплощади, который застройщик должен передать республике (в других регионах он составляет от 0,3 до 10%).
Выяснилось, что изначально в законопроекте прокуратуры шла речь о 6%. Но затем появилась поправка о его снижении до 3%. Прокуратура согласилась с этим. Кстати, 96% детей-сирот, находящихся в сводном списке нуждающихся в жилье - улан-удэнцы, и они хотят иметь жилье в Улан-Удэ.
Депутат Эржена Чимитцыренова спросила, почему произошло такое снижение. «Исходя из мнения в том числе администрации города, мы предлагаем не менее 3%. С учетом того, чтобы у инвесторов был интерес построить дома и отдать часть квартир государству», - пояснила представитель прокуратуры.
Председатель комитета Народного Хурала по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Семен Матхеев на сессии сообщил, что все комитеты Хурала, Счетная палата республики и другие стороны дали положительные заключения по законопроекту.
Будет ли в современных условиях у застройщиков интерес к новинке даже с 3%? Депутат Михаил Итыгилов отметил, что если к ним прибавить еще 3%, то они будут перенесены застройщиком в цену жилья для других покупателей. И большой процент отрицательно скажется на доступности квартир для них.
Депутат Игорь Марковец, председатель социального комитета Хурала, высказал мнение, что надо мониторить ситуацию с применением новинки.
Также на сессии появилось предложение оставить изначальные 6%, а депутат Сергей Мезенин предложил перенести законопроект на следующую сессию, доработать его. Но по итогам голосования законопроект был одобрен в «3%-ном» варианте. «В дальнейшем есть возможность изменить эту квоту», - подчеркнул Михаил Итыгилов.
Больше возможностей
Другой закон открыл новые возможности перед многодетными семьями. Депутаты скорректировали Закон «О многодетных семьях и мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Бурятия». Изменения предложил глава республики. Расширены права многодетных семей (с шестью и более детьми) в использовании единовременной денежной выплаты.
«По действующему законодательству выплата направляется на приобретение жилья. По обращениям граждан предлагается дополнить это возможностью использовать выплату на строительство. Особенно на селе 3,5 млн – это уже достаточная сумма на пристрой или на дом на том же земельном участке», - доложила на сессии министр социальной защиты населения республики Татьяна Быкова.
«Хорошая инициатива», - поддержал депутат Тимур Нимаев, но попросил разъяснить процедуру того, как семьи смогут воспользоваться предлагаемым новшеством. «Сумму будут получать на руки для строительства? Или ее перечислят строительной фирме?» - поинтересовался он. Министр отметила, что все будет определено после принятия изменений. Сессия одобрила законодательную инициативу главы.
В свете непростой ситуации, сложившейся вокруг строительства домов будущего улан-удэнского микрорайона «Мегаполис», очень важной стала корректировка Закона «О земле», проведенная депутатами. Она призвана не допустить появления новых проблемных объектов долевого жилищного строительства.
Министр строительства республики Тимур Цыренжапов напомнил депутатам, что в Улан-Удэ начат масштабный инвестпроект – строительство домостроительного комбината с жилищной застройкой в объеме не менее 1 млн квадратных метров с объектами социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры.
Проект рассчитан на большую территорию.
«Инвестором осуществлено строительство домостроительного комбината и начато строительство первых МКД жилого комплекса. С гражданами заключены договоры долевого участия в строительстве», - сказал министр.
Но сейчас у инвестора возникли трудности, возведение домов остановлено, срок ввода в эксплуатацию перенесен. «Реализация проекта не представляется возможной, в связи с чем есть риски включения этих домов в реестр проблемных объектов», - предупредил Тимур Цыренжапов.
Однако есть вариант привлечения другого инвестора. Чтобы упростить процесс, депутатам предложили узаконить возможность предоставления юрлицам земельных участков в аренду без проведения торгов - с целью завершения крупных проблемных инвестпроектов. Для этого надо было изменить закон.
Напомним, строительство нового микрорайона, которое вызывает тревогу, глава Бурятии обсуждал среди иных вопросов на встрече с гендиректором «Дом.РФ» Виталием Мутко в прошлом месяце. Тогда «Дом.РФ» выразил намерение поддерживать проект. И сейчас идет проработка деталей. В Бурятии создается «рабочая группа» с участием представителей республиканского правительства, надзорных органов, дольщиков. Депутаты попросили подробнее осветить текущую ситуацию. Выяснилось, что договор с текущим инвестором, предпринимателем Хусаевым, планируется переформатировать. Земли, обремененные договорами долевого участия, останутся в старом инвестпроекте. А высвободившиеся необремененные земли войдут уже в другой инвестпроект.
«При этом мы четко пропишем обременение в новом инвестпроекте - обязанность нового инвестора достроить те многоквартирные дома. Механизм достройки с банком проработан, этот человек «зайдет» к Хусаеву застройщиком. Но денежные средства Хусаеву больше не будут направляться, а пойдут напрямую новому застройщику», - сказал министр. Финансировать «заходящего» к Хусаеву застройщика будет банк «Дом.РФ». Однако какой новый застройщик займется делом, Тимур Цыренжапов говорить не стал, потому что переговоры не завершены.
Банк рассмотрел финансы кандидата, его историю работы и счел, что тот сможет реализовать проект. Но среди депутатов Хурала были некие сомнения - не получится ли снова провал? «Мы понимаем, что и с Хусаевым была такая же история - был оценен по тем же критериям, и посчитали, что он в состоянии это построить», - признал риски министр.
Да, новинка была порождена «хусаевской историей». Но эта норма, заложенная в закон, универсальна. Ее будут применять не только в данном случае, но и в аналогичных историях в будущем.
Жизнь не останавливается
Важным моментом стало то, что Народный Хурал одобрил и направил в Госдуму законопроект о корректировке федерального закона об охоте. Российским законодателям предложили дать регионам право вводить любительскую и спортивную охоту на большого баклана. Сейчас на него могут охотиться коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока, но основные места скопления вида не совпадают с местами традиционного проживания указанных народов.
Депутаты приняли законы по квотированию рабочих мест для ветеранов боевых действий. Утвердили на должностях нескольких мировых судей. Расширена возможность работы предпринимателей - они смогут активизировать свою деятельность за счет предоставления услуг банковских платежных агентов (это важно для малых сел, где нет банкоматов). Безымянную вершину в Хамар-Дабане назвали в честь Санкт-Петербургского университета. Усилена защита интересов несовершеннолетних и многое другое.
В день проведения сессии депутаты и приглашенные могли ознакомиться с выставкой фотографий в честь 80-летия основателя ЛДПР. «Владимир Вольфович Жириновский всю свою жизнь посвятил укреплению государственности. Очень много сделал, чтобы наше государство усиливалось экономически, политически, укреплялись социальные гарантии. В этом плане Жириновский проводил работу системно, вместе со своими соратниками. Он прочно вошел в историю развития нашей страны», - сказал Владимир Павлов.
В интересах детей-сирот
Бурятия никак не может совершить рывок в сокращении очереди среди детей-сирот, имеющих право на получение жилья от государства. Закон, принятый сессией, призван расширить возможности в обеспечении этой категории жильем. Введена новая форма взаимодействия между властями и бизнесменами-застройщиками. Законопроект был внесен прокуратурой республики.
Старший помощник прокурора Республики Бурятия Олеся Стальмакова, выступая перед депутатами, отметила, что на текущую дату детей-сирот, нуждающихся в жилье и достигших совершеннолетия, в республике зарегистрировано 5126. «Для обеспечения их жилыми помещениями необходимо почти 26 млрд рублей. Дефицит республиканского бюджета не позволяет своевременно обеспечить детей-сирот жильем», - сообщила она.
Для решения проблемы в Бурятии сформирован комплексный план мероприятий на 2026 - 2028 гг. Один из его пунктов говорит о новых формах формирования спецжилфонда для обеспечения сирот.
«Застройщикам предоставляются земельные участки без проведения торгов в обмен на их обязанность передавать часть жилых помещений для формирования этого фонда», – пояснили депутатам суть новшества. Участки, которые передадут застройщику в аренду без торгов, должны быть в муниципальной, государственной собственности Бурятии (или госсобственность на них не разграничена).
Речь идет о масштабных инвестпроектах – новостройка должна иметь не менее 10 тыс. кв. метров жилых помещений.
«Не менее 3% общей площади жилых помещений, находящихся в собственности инициатора проекта, подлежат передаче в республиканскую собственность для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», - сказала Олеся Стальмакова, указав, что похожие законы уже приняты в ряде регионов России. Среди ближайших – Иркутская область.
Во время обсуждения мнения депутатов разделились. Одним из острых моментов стал процент жилплощади, который застройщик должен передать республике (в других регионах он составляет от 0,3 до 10%).
Выяснилось, что изначально в законопроекте прокуратуры шла речь о 6%. Но затем появилась поправка о его снижении до 3%. Прокуратура согласилась с этим. Кстати, 96% детей-сирот, находящихся в сводном списке нуждающихся в жилье - улан-удэнцы, и они хотят иметь жилье в Улан-Удэ.
Депутат Эржена Чимитцыренова спросила, почему произошло такое снижение. «Исходя из мнения в том числе администрации города, мы предлагаем не менее 3%. С учетом того, чтобы у инвесторов был интерес построить дома и отдать часть квартир государству», - пояснила представитель прокуратуры.
Председатель комитета Народного Хурала по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Семен Матхеев на сессии сообщил, что все комитеты Хурала, Счетная палата республики и другие стороны дали положительные заключения по законопроекту.
Будет ли в современных условиях у застройщиков интерес к новинке даже с 3%? Депутат Михаил Итыгилов отметил, что если к ним прибавить еще 3%, то они будут перенесены застройщиком в цену жилья для других покупателей. И большой процент отрицательно скажется на доступности квартир для них.
Депутат Игорь Марковец, председатель социального комитета Хурала, высказал мнение, что надо мониторить ситуацию с применением новинки.
Также на сессии появилось предложение оставить изначальные 6%, а депутат Сергей Мезенин предложил перенести законопроект на следующую сессию, доработать его. Но по итогам голосования законопроект был одобрен в «3%-ном» варианте. «В дальнейшем есть возможность изменить эту квоту», - подчеркнул Михаил Итыгилов.
Больше возможностей
Другой закон открыл новые возможности перед многодетными семьями. Депутаты скорректировали Закон «О многодетных семьях и мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Бурятия». Изменения предложил глава республики. Расширены права многодетных семей (с шестью и более детьми) в использовании единовременной денежной выплаты.
«По действующему законодательству выплата направляется на приобретение жилья. По обращениям граждан предлагается дополнить это возможностью использовать выплату на строительство. Особенно на селе 3,5 млн – это уже достаточная сумма на пристрой или на дом на том же земельном участке», - доложила на сессии министр социальной защиты населения республики Татьяна Быкова.
«Хорошая инициатива», - поддержал депутат Тимур Нимаев, но попросил разъяснить процедуру того, как семьи смогут воспользоваться предлагаемым новшеством. «Сумму будут получать на руки для строительства? Или ее перечислят строительной фирме?» - поинтересовался он. Министр отметила, что все будет определено после принятия изменений. Сессия одобрила законодательную инициативу главы.
В свете непростой ситуации, сложившейся вокруг строительства домов будущего улан-удэнского микрорайона «Мегаполис», очень важной стала корректировка Закона «О земле», проведенная депутатами. Она призвана не допустить появления новых проблемных объектов долевого жилищного строительства.
Министр строительства республики Тимур Цыренжапов напомнил депутатам, что в Улан-Удэ начат масштабный инвестпроект – строительство домостроительного комбината с жилищной застройкой в объеме не менее 1 млн квадратных метров с объектами социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры.
Проект рассчитан на большую территорию.
«Инвестором осуществлено строительство домостроительного комбината и начато строительство первых МКД жилого комплекса. С гражданами заключены договоры долевого участия в строительстве», - сказал министр.
Но сейчас у инвестора возникли трудности, возведение домов остановлено, срок ввода в эксплуатацию перенесен. «Реализация проекта не представляется возможной, в связи с чем есть риски включения этих домов в реестр проблемных объектов», - предупредил Тимур Цыренжапов.
Однако есть вариант привлечения другого инвестора. Чтобы упростить процесс, депутатам предложили узаконить возможность предоставления юрлицам земельных участков в аренду без проведения торгов - с целью завершения крупных проблемных инвестпроектов. Для этого надо было изменить закон.
Напомним, строительство нового микрорайона, которое вызывает тревогу, глава Бурятии обсуждал среди иных вопросов на встрече с гендиректором «Дом.РФ» Виталием Мутко в прошлом месяце. Тогда «Дом.РФ» выразил намерение поддерживать проект. И сейчас идет проработка деталей. В Бурятии создается «рабочая группа» с участием представителей республиканского правительства, надзорных органов, дольщиков. Депутаты попросили подробнее осветить текущую ситуацию. Выяснилось, что договор с текущим инвестором, предпринимателем Хусаевым, планируется переформатировать. Земли, обремененные договорами долевого участия, останутся в старом инвестпроекте. А высвободившиеся необремененные земли войдут уже в другой инвестпроект.
«При этом мы четко пропишем обременение в новом инвестпроекте - обязанность нового инвестора достроить те многоквартирные дома. Механизм достройки с банком проработан, этот человек «зайдет» к Хусаеву застройщиком. Но денежные средства Хусаеву больше не будут направляться, а пойдут напрямую новому застройщику», - сказал министр. Финансировать «заходящего» к Хусаеву застройщика будет банк «Дом.РФ». Однако какой новый застройщик займется делом, Тимур Цыренжапов говорить не стал, потому что переговоры не завершены.
Банк рассмотрел финансы кандидата, его историю работы и счел, что тот сможет реализовать проект. Но среди депутатов Хурала были некие сомнения - не получится ли снова провал? «Мы понимаем, что и с Хусаевым была такая же история - был оценен по тем же критериям, и посчитали, что он в состоянии это построить», - признал риски министр.
Да, новинка была порождена «хусаевской историей». Но эта норма, заложенная в закон, универсальна. Ее будут применять не только в данном случае, но и в аналогичных историях в будущем.
Жизнь не останавливается
Важным моментом стало то, что Народный Хурал одобрил и направил в Госдуму законопроект о корректировке федерального закона об охоте. Российским законодателям предложили дать регионам право вводить любительскую и спортивную охоту на большого баклана. Сейчас на него могут охотиться коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока, но основные места скопления вида не совпадают с местами традиционного проживания указанных народов.
Депутаты приняли законы по квотированию рабочих мест для ветеранов боевых действий. Утвердили на должностях нескольких мировых судей. Расширена возможность работы предпринимателей - они смогут активизировать свою деятельность за счет предоставления услуг банковских платежных агентов (это важно для малых сел, где нет банкоматов). Безымянную вершину в Хамар-Дабане назвали в честь Санкт-Петербургского университета. Усилена защита интересов несовершеннолетних и многое другое.
В день проведения сессии депутаты и приглашенные могли ознакомиться с выставкой фотографий в честь 80-летия основателя ЛДПР. «Владимир Вольфович Жириновский всю свою жизнь посвятил укреплению государственности. Очень много сделал, чтобы наше государство усиливалось экономически, политически, укреплялись социальные гарантии. В этом плане Жириновский проводил работу системно, вместе со своими соратниками. Он прочно вошел в историю развития нашей страны», - сказал Владимир Павлов.
