В Чите суд разрешил пенсионерке держать только одну кошку в квартире

В Чите инициировали судебное разбирательство после жалоб соседей на неприятный запах, исходящий из квартиры, где проживала пенсионерка с шестью кошками. Уровень аммиака в подъезде, согласно данным пресс-службы Забайкальского краевого суда, превышал норму в 15 раз.

Первая инстанция суда приняла сторону пенсионерки, однако прокуратура подала апелляцию. В ходе судебных заседаний женщина предоставила документы, подтверждающие, что часть ее питомцев стерилизована, а другая часть не выходит на улицу, что, по ее словам, исключает бесконтрольное размножение. Пенсионерка также указывала на то, что источник запаха может находиться в подвале.

Прокурор, участвующий в деле, отказался от требований о проведении дорогостоящей процедуры озонирования и профессиональной обработки помещения, посчитав, что санитарно-гигиеническое состояние можно достичь с помощью других, более доступных средств. При этом было отмечено, что неприятный запах обостряет аллергические реакции у жильцов.

В итоге Забайкальский краевой суд отменил решение районного суда и обязал пенсионерку пристроить пять из шести кошек в течение месяца, а также провести дезинфекцию квартиры.