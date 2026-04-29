С судебного пристава взыщут 20 миллионов рублей

Верховный суд Якутии постановил взыскать с бывшего старшего судебного пристава отделения специального назначения Управления Федеральной службы судебных приставов по республике Виктора Докалова более 20 миллионов рублей. Решение принято по итогам рассмотрения материалов, подтверждающих незаконную предпринимательскую деятельность в период прохождения государственной службы. Об этом сообщает информационный портал «Sakha Day».

Суд установил, что ответчик нарушил установленные законом ограничения, совмещая службу с управлением коммерческой организацией. Выяснилось, что Докалов фактически руководил финансово-хозяйственной деятельностью центра паровых коктейлей «Мята Lounge», зарегистрированного на ООО «ВИК ДОК». Несмотря на запрет для государственных служащих заниматься предпринимательством, он принимал активное участие в управлении бизнесом и получал доход.

Дополнительным подтверждением стала административная практика: постановлением мирового судьи судебного участка № 42 города Якутска от 26 октября 2024 года ООО «ВИК ДОК» было привлечено к ответственности по статье 19.28 КоАП РФ. Установлено, что Докалов, выступая фактическим управляющим, передавал денежные средства в интересах юридического лица, а на его личный банковский счет регулярно поступали переводы от сотрудников компании и управляющего заведением.

Апелляционная инстанция поддержала выводы Якутского городского суда, указав, что факт ведения предпринимательской деятельности и предоставления недостоверных сведений о доходах полностью доказан. В связи с этим денежные средства, законность происхождения которых не подтверждена, обращены в доход государства.

Ранее, в 2024 году, суд уже признал Виктора Докалова виновным в даче взятки. Тогда ему был назначен штраф в размере 1,5 миллиона рублей, что стало дополнительным основанием для усиленного внимания к его финансовой деятельности.