Общество 29.04.2026 в 11:23

В Бурятии переводы свыше 200 тысяч рублей в месяц попадут под проверку

Налоговые органы усиливают контроль за безналичными доходами граждан и предпринимателей
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»

В центре внимания окажутся переводы, которые могут свидетельствовать о незадекларированной деятельности. Особое значение придается операциям между физлицами и индивидуальными предпринимателями, особенно при регулярных поступлениях крупных сумм, сообщает РБК.

По данным Федеральной налоговой службы, «отправной точкой» для начала контроля станет превышение незадекларированного дохода в размере 2,4 млн рублей в год. Такие поступления могут автоматически попасть в поле зрения налоговых органов.

Новые меры связаны с законопроектом, внесенным правительством, который предусматривает расширение обмена данными между Банк России и ФНС. Предполагается, что налоговая служба сможет получать информацию о физических лицах с признаками ведения предпринимательской деятельности без регистрации.

В настоящее время многие безналичные переводы между гражданами остаются вне налогового контроля, несмотря на то что фактически могут являться оплатой за услуги или товары. Действующее законодательство ограничивает возможности ФНС по запросу банковских данных: такие сведения можно получить только в рамках налоговых проверок или при наличии иных законных оснований.

Дополнительно законопроект предусматривает ужесточение идентификации владельцев счетов через обязательное присвоение ИНН, а также усиление контроля за импортными товарами из стран ЕАЭС. Ожидается, что новые меры позволят увеличить поступления в бюджет на десятки миллиардов рублей ежегодно.

В то же время практика показывает и уже неоднократно подтверждается, что любое повышение налогов или ужесточение контроля на первом этапе действительно приводит к росту налоговых поступлений, однако затем зачастую следует снижение деловой активности: падают объемы продаж и, как следствие, сокращаются поступления в бюджет. И подобные эффекты наблюдались после введения в 2025 году новых ставок утилизационного сбора, повышения НДС, а также в секторе малого бизнеса.

