Временное торговое соглашение с ЕАЭС позволит снизить импортные пошлины на 89%

Институт международных исследований Академии наук Монголии организовал научную дискуссию на тему «Евразийский экономический союз и Монголия: возможности и вызовы», сообщает информационный портал «Монцамэ».

Мероприятие было направлено на обсуждение реализации Временного торгового соглашения между Монголией и Евразийский экономический союз и государствами-членами, его влияния на экономику, торговлю, экспортно-импортную политику, а также на рассмотрение перспективных возможностей и вызовов с участием широкого круга заинтересованных сторон.

В рамках мероприятия ведущий научный сотрудник Института международных исследований Академии наук Монголии А.Даваасурэн выступил с докладом на тему «Современное состояние торговли между Монголией и ЕАЭС и государствами-членами».

В своём выступлении А.Даваасурэн отметил, что Монголия ратифицировала Временное торговое соглашение с ЕАЭС и его государствами-членами в декабре 2025 года. По его словам, для оценки эффективности данного соглашения требуется время, при этом ряд положений нуждается в доработке. В частности, учитывая зависимость Монголии от поставок нефтепродуктов и электроэнергии из Российской Федерации, предложено включить данные позиции в перечень тарифных льгот. Также отмечена необходимость применения аналогичных тарифных преференций и упрощённых технических требований при экспорте монгольского мяса в страны ЕАЭС.

Профессор Университета гуманитарных наук, доктор наук Д.Уламбаяр подчеркнул, что Монголия не является членом ЕАЭС и не имеет статуса наблюдателя, несмотря на ранее поступавшие предложения о присоединении. Он отметил, что около 95% из более чем 370 экспортируемых Монголией товаров в страны ЕАЭС составляет сельскохозяйственная продукция, тогда как 81% импорта из этих стран приходится на промышленные и химические товары, практически не производимые внутри страны.

Кроме того, на отдельные импортируемые товары, включая яйца и пшеницу, действуют квоты, при превышении которых применяется 100-процентная таможенная пошлина. При этом значительная часть экспорта Монголии ориентирована на рынок Китая, особенно продукция горнодобывающей отрасли. В новых условиях взаимодействие в рамках ЕАЭС требует дополнительных согласованных решений.

Временное торговое соглашение между Монголией и ЕАЭС, подписанное 27 июня 2025 года и ратифицированное 12 декабря того же года, действует в течение трёх лет. Документ предусматривает тарифные преференции более чем по 370 товарным позициям. В частности, предусмотрено снижение импортных пошлин на монгольскую сельскохозяйственную продукцию на 15–50%, а также снижение до 89% на 42 вида оборудования и товаров, необходимых для строительства и промышленного производства.

Соглашение также включает меры по устранению нетарифных барьеров, в том числе сокращение времени таможенного оформления до четырёх часов. Участники дискуссии подчеркнули необходимость дальнейшего анализа реализации соглашения, расширения перечня льготных товаров и разработки мер по снижению рисков, связанных с текущей геополитической ситуацией.