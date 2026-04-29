Экономика и бизнес 29.04.2026 в 11:31

Информацию о заморозке вкладов на три года опровергли

Эксперты полагают, что волнения вкладчиков не имеют основы
A- A+
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»

В мессенджерах и социальных сетях активно распространяется информация о якобы готовящейся заморозке банковских вкладов в России сроком на три года. В публикациях утверждается, что ограничения якобы могут коснуться средств свыше 2,8 млн рублей, а также приводятся дополнительные меры — лимиты на снятие наличных, запрет на выдачу валюты, приостановка валютных операций и трансграничных платежей.

Распространяемые сообщения сопровождаются документом, который выдается за проект указания Центральный банк Российской Федерации с подписью главы регулятора Эльвира Набиуллина. Однако подтверждений подлинности этого документа нет, сообщает портал KP.RU.

Эксперты отмечают, что подобная информация является фейком и направлена на создание паники среди населения. Ранее уже фиксировались аналогичные случаи, включая распространение видеороликов с признаками дипфейка, где якобы озвучивались планы по заморозке вкладов. Впоследствии такие материалы опровергались официальными представителями регулятора.

В Банке России подчеркивают, что у регулятора отсутствуют полномочия для заморозки вкладов граждан, а подобные меры не рассматриваются, поскольку они могут подорвать доверие к банковской системе.

Специалисты обращают внимание, что подобные вбросы строятся на реальных опасениях людей и дополняются вымышленными деталями, чтобы усилить эффект. Их цель — спровоцировать массовое снятие наличных и дестабилизировать ситуацию.

На данный момент оснований для беспокойства нет: банковская система функционирует в штатном режиме, а распространяемая информация о «заморозке вкладов» не соответствует действительности.

Теги
банковские вклады фейк

ЗУРХАЙ
с 29 апреля по 5 мая

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru