Информацию о заморозке вкладов на три года опровергли

В мессенджерах и социальных сетях активно распространяется информация о якобы готовящейся заморозке банковских вкладов в России сроком на три года. В публикациях утверждается, что ограничения якобы могут коснуться средств свыше 2,8 млн рублей, а также приводятся дополнительные меры — лимиты на снятие наличных, запрет на выдачу валюты, приостановка валютных операций и трансграничных платежей.

Распространяемые сообщения сопровождаются документом, который выдается за проект указания Центральный банк Российской Федерации с подписью главы регулятора Эльвира Набиуллина. Однако подтверждений подлинности этого документа нет, сообщает портал KP.RU.

Эксперты отмечают, что подобная информация является фейком и направлена на создание паники среди населения. Ранее уже фиксировались аналогичные случаи, включая распространение видеороликов с признаками дипфейка, где якобы озвучивались планы по заморозке вкладов. Впоследствии такие материалы опровергались официальными представителями регулятора.

В Банке России подчеркивают, что у регулятора отсутствуют полномочия для заморозки вкладов граждан, а подобные меры не рассматриваются, поскольку они могут подорвать доверие к банковской системе.

Специалисты обращают внимание, что подобные вбросы строятся на реальных опасениях людей и дополняются вымышленными деталями, чтобы усилить эффект. Их цель — спровоцировать массовое снятие наличных и дестабилизировать ситуацию.

На данный момент оснований для беспокойства нет: банковская система функционирует в штатном режиме, а распространяемая информация о «заморозке вкладов» не соответствует действительности.