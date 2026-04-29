Женщина с тяжёлым заболеванием пытается добиться от мэрии Улан-Удэ бесплатного жилья

Верховный суд Бурятии отказал администрации Улан-Удэ в отсрочке исполнения судебного решения о предоставлении жилья женщине, страдающей тяжёлым хроническим заболеванием. Чиновники ссылались на дефицит бюджета и большое количество аналогичных судебных решений, но суд посчитал эти доводы неубедительными.В июне 2025 года Советский районный суд постановил предоставить женщине вне очереди благоустроенное жильё по договору социального найма с учётом права на дополнительную площадь. Решение вступило в силу в августе и до сих пор не исполнено. В декабре администрация попросила отсрочку, объяснив это тем, что свободного жилья нет, а процедура приобретения и оформления квартир требует времени.Однако суд указал: отсутствие финансирования само по себе не может быть основанием для отсрочки. Кроме того, мэрия уже исполняет подобные решения - предоставила жильё 28 гражданам, ещё 11 получили деньги на покупку квартир. Таким образом, реальная возможность выполнить решение существует.Суд апелляционной инстанции подчеркнул, что отсрочка возможна только при наличии исключительных обстоятельств, серьёзно препятствующих исполнению. В данном случае таких оснований не нашли. Женщина имеет право на внеочередное получение жилья, а её заболевание не позволяет проживать с кем-либо в одном помещении. Отказ в отсрочке оставлен в силе.Фото: «Номер один»