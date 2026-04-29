Политика и власть 29.04.2026 в 12:00

Женщина с тяжёлым заболеванием пытается добиться от мэрии Улан-Удэ бесплатного жилья

Администрация города просила отсрочку из-за дефицита бюджета, но суд отказал
Текст: Станислав Сергеев
Верховный суд Бурятии отказал администрации Улан-Удэ в отсрочке исполнения судебного решения о предоставлении жилья женщине, страдающей тяжёлым хроническим заболеванием. Чиновники ссылались на дефицит бюджета и большое количество аналогичных судебных решений, но суд посчитал эти доводы неубедительными.

В июне 2025 года Советский районный суд постановил предоставить женщине вне очереди благоустроенное жильё по договору социального найма с учётом права на дополнительную площадь. Решение вступило в силу в августе и до сих пор не исполнено. В декабре администрация попросила отсрочку, объяснив это тем, что свободного жилья нет, а процедура приобретения и оформления квартир требует времени.

Однако суд указал: отсутствие финансирования само по себе не может быть основанием для отсрочки. Кроме того, мэрия уже исполняет подобные решения - предоставила жильё 28 гражданам, ещё 11 получили деньги на покупку квартир. Таким образом, реальная возможность выполнить решение существует.

Суд апелляционной инстанции подчеркнул, что отсрочка возможна только при наличии исключительных обстоятельств, серьёзно препятствующих исполнению. В данном случае таких оснований не нашли. Женщина имеет право на внеочередное получение жилья, а её заболевание не позволяет проживать с кем-либо в одном помещении. Отказ в отсрочке оставлен в силе.

Фото: «Номер один»

Все новости

В Улан-Удэ разрабатывают бот, где можно «сдавать» самокатчиков-нарушителей
29.04.2026 в 13:12
Забайкалье под замком
29.04.2026 в 12:49
В Бурятии главу сельского поселения будут судить за махинации
29.04.2026 в 12:42
Взяточники не мамонты…
29.04.2026 в 12:41
Жители Еравнинского района задали вопросы главе Бурятии
29.04.2026 в 12:28
Женщина с тяжёлым заболеванием пытается добиться от мэрии Улан-Удэ бесплатного жилья
29.04.2026 в 12:00
В Бурятии конфисковали иномарку у любителя «беленькой»
29.04.2026 в 11:49
Информацию о заморозке вкладов на три года опровергли
29.04.2026 в 11:31
Временное торговое соглашение с ЕАЭС позволит снизить импортные пошлины на 89%
29.04.2026 в 11:26
В Бурятии переводы свыше 200 тысяч рублей в месяц попадут под проверку
29.04.2026 в 11:23
ЗУРХАЙ
с 29 апреля по 5 мая

Читайте также
Жители Еравнинского района задали вопросы главе Бурятии
Все проблемы Алексей Цыденов взял на контроль
29.04.2026 в 12:28
В Улан-Удэ суд приостановил работу кафе семьи депутата Госдумы
В здании нашли  нарушения пожарной безопасности
28.04.2026 в 18:00
20 лет на страже бюджета Улан-Удэ
В 2006 году в столице Бурятии создали Контрольно-счетную палату
28.04.2026 в 16:44
Мэрия Улан-Удэ уже пять лет не может отремонтировать дамбу на реке Воровка
Администрация ссылается на отсутствие денег, тем временем жители находятся в опасности
28.04.2026 в 14:00
Следующая новость
