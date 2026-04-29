Общество 29.04.2026 в 11:49

В Бурятии конфисковали иномарку у любителя «беленькой»

Перед судом за пьяную езду предстал житель Бичуры
Текст: Карина Перова
Фото: прокуратура Бурятии

В Бурятии 23-летний житель села Бичура лишился «Хонды Аккорд» за пьяную езду. Молодой человек предстал перед судом (по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ).

В августе 2025 года водителя привлекли к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. А в декабре сотрудники ГИБДД поймали его нетрезвым за рулем.

«Вечером со знакомыми я распивал водку, после чего решил поехать домой на своем автомобиле, но не думал, что попадусь инспекторам ДПС», - рассказал осужденный в ходе расследования уголовного дела.

Как сообщили в прокуратуре республики, суд назначил сельчанину наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. Автомобиль «Хонда Аккорд», на котором совершено преступление, конфисковали в доход государства.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
