Жители Еравнинского района задали вопросы главе Бурятии

28 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов провёл встречу с населением Еравнинского района. Жители поселений и райцентра поднимали проблемные вопросы о качестве дорог, поддержке фермеров, в частности семей участников СВО, развивающих своё хозяйство, проблемы дополнительного образования, инфраструктуры интернета и т. д.«Два дня живого общения с жителями Еравнинского района, обсуждения актуальных вопросов и поиска решений - провели ряд выездов на места и встречу с населением. Итоги встреч по каждой рабочей поездке в районы идут в протокол с конкретными исполнителями и сроками», - отметил Алексей Цыденов.В поселках Гунда и Исинга глава республики оценил состояние школ, которые требуют ремонта. В Исинге школа нуждается в утеплении и внешней отделке.В Гунде необходим тёплый переход к пищеблоку. Администрация района готовит проектно-сметную документацию для включения школы в программу капремонта.«Обсудили с коллегами из колледжа подготовку специалистов для работы на Озёрном ГОКе. Поручил министерству образования открыть подготовку по новым востребованным специальностям. Наша цель — рабочие места для жителей Бурятии», - подчеркнул Алексей Цыденов.На встрече с главой Бурятии жители района также подняли вопросы качества дорог, развития интернета и мобильной связи.В ходе встречи к Алексею Цыденову обратилась семья участника СВО с вопросом по формам поддержки фермеров.«У нас работает программа «Агростартап», которая направлена именно на поддержку фермерских хозяйств участников СВО. Отмечу, их семьи тоже являются приоритетом при участии в этой и других программах», - разъяснил глава республики.Также Алексей Цыденов провёл выездное совещание по ликвидации последствий выхода наледных вод на двух проблемных участках: в селе Комсомольское и селе Можайка. Там подтоплены земельные участки. Подтопления жилого сектора не допущено.«Рассматриваем вариант проведения работ по формированию русла реки или же мероприятий по отсыпке низинных участков поймы», - рассказал о ближайших мероприятиях глава Бурятии.Фото: пресс-служба правительства Бурятии