Политика и власть 29.04.2026 в 12:28

Жители Еравнинского района задали вопросы главе Бурятии

Все проблемы Алексей Цыденов взял на контроль
Текст: Андрей Константинов
28 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов провёл встречу с населением Еравнинского района. Жители поселений и райцентра поднимали проблемные вопросы о качестве дорог, поддержке фермеров, в частности семей участников СВО, развивающих своё хозяйство, проблемы дополнительного образования, инфраструктуры интернета и т. д.

«Два дня живого общения с жителями Еравнинского района, обсуждения актуальных вопросов и поиска решений - провели ряд выездов на места и встречу с населением. Итоги встреч по каждой рабочей поездке в районы идут в протокол с конкретными исполнителями и сроками», - отметил Алексей Цыденов. 

В поселках Гунда и Исинга глава республики оценил состояние школ, которые требуют ремонта. В Исинге школа нуждается в утеплении и внешней отделке. 

«Смотрим, в какие программы идти, так как она не совсем подходит по условиям программы капремонта», - сообщил Алексей Цыденов. 


В Гунде необходим тёплый переход к пищеблоку. Администрация района готовит проектно-сметную документацию для включения школы в программу капремонта. 

Отметим, в этом году в рамках госпрограммы «Развитие образования» нацпроекта «Все лучшее детям» запланирован капитальный ремонт Комсомольской школы стоимостью 39 млн рублей. 

При знакомстве с направлениями подготовки Бурятского аграрного колледжа в Сосново-Озёрском глава Бурятии обратил особое внимание на необходимость ориентации на работодателей района. 

«Обсудили с коллегами из колледжа подготовку специалистов для работы на Озёрном ГОКе. Поручил министерству образования открыть подготовку по новым востребованным специальностям. Наша цель — рабочие места для жителей Бурятии», - подчеркнул Алексей Цыденов. 

На встрече с главой Бурятии жители района также подняли вопросы качества дорог, развития интернета и мобильной связи. 

«По дорогам и интернету — задачи поставлены, держим на контроле. В частности, в Домне построена новая вышка, ведём работу по её скорейшему запуску», - сообщил глава республики. 


В ходе встречи к Алексею Цыденову обратилась семья участника СВО с вопросом по формам поддержки фермеров. 

«У нас работает программа «Агростартап», которая направлена именно на поддержку фермерских хозяйств участников СВО. Отмечу, их семьи тоже являются приоритетом при участии в этой и других программах», - разъяснил глава республики. 

Также Алексей Цыденов провёл выездное совещание по ликвидации последствий выхода наледных вод на двух проблемных участках: в селе Комсомольское и селе Можайка. Там подтоплены земельные участки. Подтопления жилого сектора не допущено. 

«Рассматриваем вариант проведения работ по формированию русла реки или же мероприятий по отсыпке низинных участков поймы», - рассказал о ближайших мероприятиях глава Бурятии.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
