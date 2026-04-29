В Бурятии главу сельского поселения будут судить за махинации

Главу сельского поселения Баргузинского района Бурятии обвиняют в мошенничестве и хищении денег из бюджета республики. Женщина фиктивно устроила на должность водителя администрации свою знакомую не имеющую ни прав, ни опыта вождения, а ее зарплату присвоила себе. Как сообщили в полиции, автомобиля, можно сказать, тоже не было, потому что он находится в неисправном состоянии.

- Следствием установлено, что в ноябре 2024 года обвиняемая ввела в заблуждение местную жительницу и фиктивно устроила ее на работу в водителем, затем изготовила фиктивные табеля учета рабочего времени и передала их в бухгалтерию для оплаты труда и возмещения затрат на бензин. Выплаченную женщине зарплату глава администрации попросила перечислить на счет своей матери, совершив таким образом хищение бюджетных 39 тыс. рублей. Спустя месяц она издала приказ об увольнении водителя, - сообщили в Следственном комитете республики.

В настоящее время материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

