Общество 29.04.2026 в 12:41

Взяточники не мамонты…

…Взяточники, к сожалению, не вымрут
Текст: Номер один
«При чем тут мамонты?! - спросит любознательный читатель. - Мамонты ведь появились задолго до появления взяток!» Согласимся с таким доводом. Однако, хоть при жизни мамонты и не имели отношения к взяткам, после смерти они стали причиной далеко не одного коррупционного эпизода.

Дело было в соседней, богатой на ископаемые Якутии. Гражданка, которой вверили здоровье братьев наших меньших, решила, что на дипломе ветеринара можно подзаработать и менее очевидными способами.

Она взялась за денежку оформлять для предпринимателей ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие ветеринарно-санитарное благополучие бивней мамонта и их фрагментов. Еще дамочка обещала своим клиентам ускорение процесса оформления и гарантировала отсутствие отказов в выдаче.

За все это она брала не ахти какие деньги – от 3 до 10 тыс. рублей. Но уголовное дело на нее все же завели. Ибо взятка она и есть взятка, даже 3 тыс. рублей.

Если бы мамонты – величественные животные древности, завораживающие своими размерами, красотой и достоинством – узнали, что за их драгоценные бивни дают взятки всего по 3 тыс. рублей, они бы, наверное, обиделись.

Впрочем, в Якутии продолжат выкапывать из земли останки древних существ и, скорее всего, вывозить их туда, где за них хорошо платят. А значит, не исключено, что найдется еще немало желающих заработать на мамонтах.

Вот такая история. Раньше люди бегали за мамонтами с копьями, а теперь с бумажками и взятками, чтобы покатать их бивни по изменившемуся миру.

ЗУРХАЙ
с 29 апреля по 5 мая

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
