Взяточники не мамонты…

«При чем тут мамонты?! - спросит любознательный читатель. - Мамонты ведь появились задолго до появления взяток!» Согласимся с таким доводом. Однако, хоть при жизни мамонты и не имели отношения к взяткам, после смерти они стали причиной далеко не одного коррупционного эпизода.

Дело было в соседней, богатой на ископаемые Якутии. Гражданка, которой вверили здоровье братьев наших меньших, решила, что на дипломе ветеринара можно подзаработать и менее очевидными способами.

Она взялась за денежку оформлять для предпринимателей ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие ветеринарно-санитарное благополучие бивней мамонта и их фрагментов. Еще дамочка обещала своим клиентам ускорение процесса оформления и гарантировала отсутствие отказов в выдаче.

За все это она брала не ахти какие деньги – от 3 до 10 тыс. рублей. Но уголовное дело на нее все же завели. Ибо взятка она и есть взятка, даже 3 тыс. рублей.

Если бы мамонты – величественные животные древности, завораживающие своими размерами, красотой и достоинством – узнали, что за их драгоценные бивни дают взятки всего по 3 тыс. рублей, они бы, наверное, обиделись.

Впрочем, в Якутии продолжат выкапывать из земли останки древних существ и, скорее всего, вывозить их туда, где за них хорошо платят. А значит, не исключено, что найдется еще немало желающих заработать на мамонтах.

Вот такая история. Раньше люди бегали за мамонтами с копьями, а теперь с бумажками и взятками, чтобы покатать их бивни по изменившемуся миру.