Забайкалье под замком

В Забайкальском крае вновь усиливают меры противопожарной безопасности: власти региона продлили запрет на посещение лесов почти во всех районах до конца мая. Решение принято на фоне стабильно высокого риска природных пожаров, который с каждым годом становится все более серьезной проблемой для региона. Об этом сообщает ZAB.RU.

Под ограничения попали 20 из 23 лесничеств. При этом сроки запрета варьируются в зависимости от территории. В девяти лесничествах, включая Читинское, ограничения действуют до 14 мая. Однако даже здесь предусмотрены отдельные исключения: жителям разрешено посещать определенные зоны, такие как район горнолыжного комплекса «Высокогорье», территория городского кладбища №1 и зона отдыха в Сухотино.

Более жесткие меры введены в 17 районах, включая Агинский, Могочинский и Нерчинский — здесь леса закрыты с 1 по 21 мая. Северные территории края, в частности Тунгокоченское, Чарское и часть Могочинского лесничеств, останутся недоступными дольше всего — с 11 по 31 мая.

Контроль за соблюдением запретов усиливается. Леса патрулируют мобильные группы, в которые входят как государственные служащие, так и добровольцы. Также активно используются технические средства: камеры системы «Лесохранитель», фотоловушки и беспилотники. Для тех, кому необходимо пересекать лесные участки по дороге к месту жительства, предусмотрена система пропусков, которые нужно оформлять через лесничества и местные администрации.

Штрафы за нарушение правил весьма существенные. Для граждан они составляют от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч. Юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 600 тысяч до миллиона рублей. В случае умышленного поджога предусмотрена уголовная ответственность — вплоть до 10 лет лишения свободы. Дополнительно власти стимулируют помощь населения: за информацию о поджигателях обещают вознаграждение до 150 тысяч рублей, а за содействие в их поимке — до 250 тысяч.

Запреты касаются не только посещения лесов, но и любого использования открытого огня. Нельзя разводить костры, использовать мангалы в опасных зонах, сжигать траву, выбрасывать окурки или горячую золу — даже на частных участках и во дворах населенных пунктов.

Запреты стали нормой в Забайкалье и люди ежегодно лишаются возможности собирать грибы и ягоды в летний период, поскольку чиновникам удобнее запрещать, нежели разворачивать эффективную и дорогостоящую систему мониторинга и оперативного тушения пожаров.