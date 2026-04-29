В Улан-Удэ разрабатывают бот, где можно «сдавать» самокатчиков-нарушителей
В администрации Улан-Удэ сообщили, что сейчас ведется разработка бота, где можно будет оперативно направлять информацию о замеченных нарушениях правил пользования электросамокатами: неправильной парковке, скорости, езде вдвоем.
Также в городе запустили школу вождения электросамокатов (16+). Раз в две недели на занятиях будут разбирать базовые правила и реальные ситуации на дороге.
«На занятиях показываем, как правильно пользоваться приложением и самим самокатом, отдельно повторяем правила дорожного движения и объясняем основы безопасности при передвижении по городу. Это помогает избежать типичных ошибок, которые чаще всего и приводят к травмам и конфликтам», - рассказал операционный управляющий компании «Вуш» Дмитрий Александров.
Напомним, ранее 14-летний школьник сбил на парковке торгового центра по улице Гагарина 52-летнюю женщину. Подросток катался вместе с другом. В СК проводят доследственную проверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В ведомстве выяснят, почему кикшеринговая компания предоставила самокат несовершеннолетнему юноше.
За нарушение правил пользования электросамокатами предусмотрены штрафы:
-
переход проезжей части без спешивания – 1000 рублей;
-
передача несовершеннолетним – 10 тысяч рублей и блокировка аккаунта;
-
езда вдвоём – 5000 рублей;
-
нарушение правил парковки – 1000 рублей;
-
причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц – от 30 до 50 тысяч рублей и блокировка аккаунта;
-
гибель человека – 100 тысяч рублей и блокировка аккаунта;
-
управление в состоянии опьянения – 100 тысяч рублей и блокировка аккаунта.