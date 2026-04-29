Житель Бурятии отсудил у владельца коровы свыше 300 тысяч рублей

Житель Бурятии судился с администрацией Баргузинского района, администрацией сельского поселения «Баргузинское» и владельцем коровы, которую мужчина сбил на трассе.

Водитель требовал возместить ущерб, причиненный в результате ДТП, в размере 425 тысяч рублей. Его автомобиль получил механические повреждения.

Суд пришел к выводу, что авария произошла как по вине самого автомобилиста, не избравшего соответствующий скоростной режим при ограниченной видимости и плохом состоянии дороги, так и хозяина буренки, не обеспечившего надлежащие условия содержания сельхозживотного. Поэтому ответственность за причинение ущерба распределили в процентном соотношении: 20% – водителя и 80% – собственника коровы.

«Суд с учетом имущественного положения ответчика взыскал с Баторова в пользу Иванова сумму ущерба в размере 300 000 руб., судебные расходы на оплату государственной пошлины в размере 9 278 руб., судебные расходы по оплате экспертизы в размере 5 640 руб., а всего 314 918 руб.», - говорится в материалах дела.

В удовлетворении требований к администрациям МО «Баргузинский район» и МО СП «Баргузинское» суд отказал.

Пока решение в законную силу не вступило.