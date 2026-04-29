Улан-удэнец продал две машины и отдал мошенникам 5 млн рублей

Житель Улан-Удэ потерял почти 5 миллионов рублей на фальшивой инвестиционной платформе, которую ему посоветовала сестра из Прибайкальского района. До этого мужчина инвестировал на проверенной платформе одного из банков, однако на свою беду польстился на радужные и более выгодные перспективы, и остался без копейки.

Всё началось с того, что сестра мужчины рассказала ему о «надёжной» инвестиционной площадке, которой якобы пользуется её знакомый уже пять лет. Мужчину заинтересовало предложение, и он решил попробовать. Через мессенджер он связался со специалистом, который убедил его перевести все деньги с легального брокерского счёта на новую платформу.

С февраля по апрель заявитель осуществлял множественные денежные переводы с банковских карт в адрес различных получателей, связанных с обменными сервисами и брокерскими счетами, зарегистрированными в иностранных юрисдикциях. Переводы проводились как напрямую, так и через посредников - родственников, которые также подключались к схеме по просьбе заявителя. Один из родственников даже взял кредит на своё имя, чтобы отправить деньги в эту схему.

- Когда мужчина захотел вывести свои деньги, ему, разумеется, отказали, казав, что «кошелёк засорён». Чтобы его «разблокировать», от него потребовали либо внести ещё денег, либо найти двух доверенных лиц для перевода средств. В итоге все деньги на счету вдруг оказались заморожены. Поняв, что это обман, мужчина обратился в полицию, - сообщили в МВД республики.

Фото: нейросеть