Происшествия 29.04.2026 в 13:53
«Она не так на него посмотрела»
Ревнивая жена получила 12 лет за убийство девушки-сироты
Текст: КП-Новосибирск
Трагедия произошла осенью 2024 года в селе Маралиха Алтайского края: там 20 октября пропала 25-летняя Мария*.
- Маша родилась в Барнауле, в 7 лет ее маму и папу лишили родительских прав, девочку с младшим братом забрали в детский дом. Им дали статус детей – социальных сирот, все детство они провели в детдоме. Потом Маша отучилась в техникуме и вернулась в село, жила в бабушкином доме. Перебивалась подработками – помогала пожилым по хозяйству, никого за свою жизнь не обидела, — рассказала КП-Новосибирск Любовь, тетя девушки.
Известно, что 20 октября девушка пошла в гости и не вернулась домой. Парень Марии не смог дозвониться до нее, забил тревогу, обратился в полицию и к поисковикам. Волонтеры начали распространять ориентировки: близкие до последнего надеялись, что она жива. Но на шестой день девушку нашли погибшей.
- Мы сразу стали подозревать соседей – Владислава* и Оксану*, они держали в страхе все село. Машу они неоднократно избивали, вымогали деньги. Она даже писала заявление, но потом забирала. Очень их боялась, - рассказала КП-Новосибирск Любовь, тетя девушки.
Практически сразу задержали подозреваемых – ту самую 36-летнюю соседку Оксану* и ее мужа – 48-летнего Владислава*. Мужчину обвинили в убийстве с особой жестокостью и отправили в СИЗО. Оксана в тот момент оставалась в статусе свидетеля.
- Основная версия случившегося такая: в день пропажи парень племянницы уехал, Маша осталась одна. Оксана с мужем заехали и забрали ее в магазин, она купила им алкоголь. Вечером они снова отправились за спиртным, и больше она из их дома не вышла. Оксана приревновала ее – мол, муж Оксаны не так на Машу посмотрел. Они стали избивать ее шлангом, железным совком, потом погрузили в багажник машины и увезли из деревни. Там Владислав пробил ей камнем голову. Маша умоляла их отпустить ее, но ее задушили, - рассказала тетя погибшей. – Оксана была особенно жестокой: следователи нашли на ее телефоне аудиозапись с расправой над Машей. После этого Оксану арестовали.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве с особой жестокостью, совершенном группой лиц. По словам местных жителей, у Оксаны не было детей, у Владислава было двое или трое, они жили с первой женой. Уголовное дело в отношении Владислава приостановили, он не дожил до приговора. Ольга вину признала частично – якобы убивать не хотела и не душила потерпевшую, участвовала только в ее избиении.
В феврале 2026 года Алтайский краевой суд вынес приговор и назначил Оксане 12 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы в 1,5 года. Осужденная обжаловала приговор в Пятый апелляционный суд в Новосибирске.
- В апелляционной жалобе защитник просил приговор изменить, смягчить осужденной назначенное наказание. Судебная коллегия по уголовным делам оставила приговор без изменения, он вступил в законную силу, - сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Пятого апелляционного суда.
*Имена изменены
