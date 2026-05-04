В Бурятии опека отобрала детей у уважаемой семьи

В городе Гусиноозерске, где все друг друга знают, разгорелась история, заставившая местных жителей по-новому взглянуть на работу органов опеки. Семейная пара, четыре года назад взявшая под опеку брата и сестру – трехлетнего Петю и шестилетнюю Аню, лишилась детей. Причиной стал запоздалый отчет о расходах. Рядовая бюрократическая формальность обернулась семейной драмой.Мария и Владимир Кулагины – крепкая семейная пара, многодетные родители. У Марии и Владимира трое родных детей – две совершеннолетние дочери, которые уже создали свои семьи, и сын-пятиклассник. Супруги – уважаемые, известные в Гусиноозерске люди.Когда их дочери начали взрослеть, поступили в вузы, Мария и Владимир задумались о том, чтобы усыновить детей, и начали готовиться к новому этапу жизни.- Для того чтобы стать опекунами, мы потратили несколько лет: прошли медкомиссию, школу приемных родителей, посещали психолога, подтвердили наши доходы, комиссия осматривала наше жилье с целью проверки условий, в которых будут жить дети… Много всего было, - вспоминает Владимир.Параллельно семья начала искать детей. Фото Ани и Пети супруги увидели на сайте федерального банка данных о детях-сиротах, оставшихся без попечения родителей, «Усыновите.ру».- Дети родились в Забайкальском крае. 25 апреля было ровно четыре года, как мы познакомились с Аней и Петей в детском доме. Сперва мы хотели усыновить и удочерить наших деток, но решили не лишать их возможности иметь льготы от государства, полагающиеся им. Никто не знает, как жизнь сложится. Постановлением главы Селенгинского района Станислава Гармаева моя супруга была назначена опекуном Ани и Пети, - говорит многодетный отец.Владимир говорит, что родители Ани и Пети были лишены родительских прав и их судьбой никогда не интересовались. Уже после лишения родительских прав они развелись.Так, в апреле 2022 года в семье Кулагиных стало пятеро детей. Дочери на тот момент были студентками, но после окончания вуза разъехались. Остались трое ребят – Игорь, Анна и Петр.Из детского дома, где условия были, наверное, комфортными, но без любви и тепла, Аня и Петя попали в любящую семью, где их сразу окружили заботой и вниманием.- Мы сразу же записали Петю в детский сад, а Аню – в гимназию, прикрепили к поликлинике. Вся наша большая семья – мы с Машей, дедушки, бабушки, племянники, дяди, тети - приняла детей как родных. Мы так воспитаны, что никого не делим на своих и чужих. Детей всегда воспринимали как кровных, родных. Когда Аня и Петя к нам только приехали, они были забитые, всего стеснялись, боялись. Дочка перед первым классом не умела ни считать, ни писать, ни читать. Все лето мы возили ее после садика к частному учителю. Так что в первый класс она пошла подготовленной. И по итогам его окончания была отличницей, фото Ани висело на доске почета. Петя посещал садик в Гусиноозерске и в школу пошел уже подготовленный. И Аня, и Петя – очень способные, ловят все на лету, быстро обучаются. Все занимаются спортом: Аня - легкой атлетикой, Игорь и Петя - вольной борьбой и шахматами, - с гордостью рассказывает Владимир о детях.Единственное, что огорчает главу семейства, это слабое здоровье Пети. Мальчик уже перенес три операции и много времени проводит в больницах.Позаботились супруги и о документах. На имена Ани и Пети они открыли сберегательные счета. Такие счета для детей под опекой (до 18 лет) открываются на имя ребенка, при этом опекун управляет средствами, но снятие денег возможно только с разрешения органов опеки. Эти деньги принадлежат ребенку. Опекун не имеет права тратить их на свои нужды.Помимо сберегательных счетов, супруги открыли номинальные счета. По закону при опеке над детьми открывается номинальный счет на имя опекуна, где подопечный является бенефициаром (владельцем денег). На него зачисляются социальные выплаты, алименты и пособия. Деньгами можно пользоваться без разрешения опеки, но средства должны тратиться исключительно на содержание ребенка.В апреле 2025 года стало известно, что родной отец детей погиб на спецоперации, и через несколько месяцев на их счета стали поступать выплаты от государства.- Средства по какой-то причине стали поступать как на сберегательные счета, так и на номинальные. Посоветовавшись с супругой, с нашими родственниками, мы приняли решение приобрести для детей жилье в Иркутской области. Решили, что там у них больше возможностей для всестороннего развития. О решении в устной беседе мы сообщили органам опеки. Нам сказали, что это нормальная практика, что жилье можно приобрести. И мы с женой с помощью агентства недвижимости занялись поиском дома в Иркутской области. Сначала нашли первый вариант, но потом, к середине ноября, появился другой, более привлекательный по деньгам и местоположению. Дом находится в Мамонах, рядом с лесом. Почему решили приобрести именно дом? Чтобы была возможность приучить детей к хозяйству: я с Петей возился бы в гараже, Аня помогала бы маме по хозяйству, в саду. Хотел, чтобы дети выросли приспособленными к жизни, все умели делать, - объясняет Владимир.После того как семья определилась с выбором дома, они заключили с продавцом предварительный договор. Приобрести частный дом для детей под опекой - процедура такая же непростая, как и само оформление опеки.Покупка частного дома для детей под опекой требует обязательного разрешения органов опеки и попечительства. Главное условие — жилье должно быть пригодным для проживания, а жилищные условия детей не должны ухудшиться по сравнению с прежними. Доли детям выделяются сразу при покупке.- В опеку мы предоставляли справку о пригодности жилья для проживания детей. На осмотр дома выезжали жилищный надзор, Пожнадзор, Роспотребнадзор, администрация. В конце декабря 2025 года по просьбе хозяина дома мы выплатили ему задаток в размере 2,5 млн рублей, потом переводили деньги еще. Всего внесли предоплату в сумме 3,1 млн рублей. В середине февраля должны были выйти на сделку по дому. В договоре прописано, что дом берется для детей по 1/2 доле на Аню и Петю, - рассказывает Владимир.Казалось бы, у семьи Кулагиных все идет по плану. Дети учатся, ходят на секции, вот-вот появится новое жилье в соседнем регионе. Однако сказка обернулась кошмаром.По закону каждый опекун обязан ежегодно, не позднее 1 февраля, предоставлять в органы опеки подробный отчет о расходовании средств, выделяемых на содержание подопечного. Форма отчета утверждена постановлением Правительства РФ № 423 и требует прикладывать копии чеков и квитанций. В этом году, закружившись в хлопотах и делах, связанных с покупкой дома, Мария задержалась с подачей документов.- 12 февраля жене вручили уведомление о том, что нужно предоставить отчет за 2025 год. Согласовали сдачу отчета на 16-е число. Согласно договоренности, супруга приготовила все чеки, договоры и собиралась идти в опеку. Но вместо этого 16 февраля к нам домой пришли сотрудники опеки и забрали Петю. Аня была в школе, ее увезли прямо оттуда, - с горечью делится Владимир.Когда домой к Кулагиным пришли сотрудники опеки, супруги поначалу подумали, что у тех возникли какие-то вопросы, связанные с отчетом. Однако им коротко ответили, что пришли отбирать детей. Мария и Владимир находились в шоке. Начали расспрашивать, с чем связано такое решение, сказали, что детей не отдадут. Однако сотрудники в ответ предъявили свои удостоверения и пригрозили вызвать полицию. Супругам пришлось смириться…- Я сказал Пете, что так надо, нужно на время уехать… Надеялся, что получится быстро все уладить, - говорит Владимир.Когда забирали детей, у представителей опеки не было при себе никаких документов (постановления, решения, санкций и пр.), а также не был оформлен акт об изъятии ребенка.Формально непредоставление отчета в срок действительно может повлечь административную ответственность для опекуна. Однако изъятие ребенка (отобрание) является крайней мерой и по закону допускается лишь при непосредственной угрозе жизни или здоровью подопечного (основания перечислены в Семейном кодексе РФ, в частности, в статье 77). Несвоевременная подача бумаг таким основанием, разумеется, не является.Однако, помимо отчета, как снежный ком посыпались и другие проблемы. На Марию возбудили уголовное дело за якобы хищение денег со счетов детей. Тех самых, которые они планировали потратить на покупку дома. В настоящее время расследование продолжается.Петю и Аню поместили в социальный центр помощи семье и детям. Они находились там до 14 апреля, а потом детей увезли в Курумкан в такой же центр.Все это время супруги не могут ни встречаться с детьми, ни общаться с ними по телефону. Можно только представить, что чувствуют дети, которые лишились родителей уже во второй раз за свою недолгую жизнь. Сначала кровных, а сейчас опекунов, которые стали им как родные папа и мама.- Мария отстранена от обязанностей опекуна в связи с тем, что в отношении опекуна возбуждено уголовное дело по хищению денежных средств в особо крупном размере со счета детей, - сообщили нам в отделе опеки и попечительства Селенгинского района.Супруги подали в Гусиноозерский городской суд иск о признании постановления об отстранении недействительным. Однако суд оказался не на их стороне. Кулагины собираются подавать апелляцию.Хочется надеяться, что история Кулагиных завершится благополучно. Она высветила глубокий разрыв между живым, человеческим пониманием заботы о детях и бездушной бюрократической машиной, для которой форма оказывается важнее содержания. Система, призванная защищать, по сути, разрушает семьи.