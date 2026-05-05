В Улан-Удэ площадь Славы разрушается вопреки освоенным миллионам

К 2022 году состояние площади лишь ухудшилось. ОНФ и представители средств массовой информации вновь зафиксировали во время совместного рейда удручающую картину: металлические ограждения проржавели, перила облезли, на мемориальных плитах с именами героев не хватало болтов, что грозило полноценным обрушением конструкций.









Краска стекала с памятника воину грязными потеками, барельефы из пенопласта осыпались. Пандус для маломобильных граждан упирался не в пешеходный переход, а прямо в железный столб. Из земли возле детских площадок торчали травмоопасные бетонные обломки. А сквозь недешевую бетонную плитку повсюду пробивалась трава.





Еще через два года точно такой же рейд показал, что ничего не меняется. Качели и карусели лишились противоударных накладок и стояли на разваливающихся бетонных опорах. Памятные доски держались на честном слове, а ржавчину на мемориальных звездах коммунальщики просто закрасили.





Выявленные недостатки на территории площади действительно подкрашивают и делают это с завидной регулярностью, но хватает ненадолго. В мэрии привычно отчитались о том, что силами городских служб здесь дважды в неделю метут тротуары и лестницы, а при совсем уж вопиющих дырах проводят разовые ремонтно-строительные работы.





«Номер один» вновь ступил на эту общественную территорию, чтобы своими глазами увидеть, стала ли она наконец местом памяти или служит лишь декорацией к бесконечно грустному спектаклю. Ответ мы получили, едва подойдя к монументам. Мраморная облицовка предательски отходит от основания, словно сама отказывается участвовать в этом некрологе благоустройству. Звезды, призванные хранить память о павших, все так же ржавеют. Скамейки латаются по досточкам, как старый покосившийся забор на задворках. На детской площадке сиротливо зияет пустота: одна из двух качелей просто исчезла.





История площади Славы, расположенной в границах социалистического городка, намертво спаяна с эпохой предвоенных пятилеток, трудовым подвигом улан-удэнцев и трагическими страницами ВОВ. Однако сегодня это место получило скандальную известность из-за неоднозначной реконструкции, обернувшейся чередой судебных исков, административных дел и волной общественного возмущения.Формирование архитектурного ансамбля площади и близлежащего культурного центра началось еще в 30-е, когда на пустующих землях развернулось строительство гиганта - паровозовагоноремонтного завода, а рядом с ним - социалистического городка ПВЗ.Суровым испытанием для предприятия стала война. После начала боевых действий на фронт ушли 4,5 тыс. рабочих. В 1941-м сюда эвакуировали часть производственной базы и недостроенные локомотивы. Заводчане ремонтировали вагоны, строили новые паровозы, а также ковали спецпродукцию для фронта - полковые и батальонные минометы, авиабомбы. В ВОВ предприятие трижды удостаивалось Красного Знамени Государственного Комитета обороны. Двое рабочих - Сергей Орешков и Изот Вакарин - стали Героями Советского Союза.В 1970 году коллектив завода установил на площади мемориал в честь погибших товарищей. На прямоугольных пилонах высекли имена воинов и закрепили таблицы с указами Президиума Верховного Совета СССР о присвоении званий Героя Советского Союза. Спустя пять лет между пилонами вознеслась скульптура коленопреклоненного солдата со знаменем. С того момента это место стало главной точкой проведения памятных митингов 9 Мая.По прошествии лет площадь начала нуждаться в обновлении. К 2018 году благодаря активному голосованию жителей ее реконструкцию включили в федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». На это выделили 44,9 млн рублей, однако по итогам торгов итоговая стоимость снизилась до 33,8 млн.Предполагалось масштабное преображение: полная замена тротуарной плитки и бордюров, строительство сцены с площадкой для культурно-массовых мероприятий, установка ограждения, лестниц, модульного туалета и летнего водопровода. Проект предусматривал создание безбарьерной среды, появление двух детских игровых комплексов, велопарковки, видеонаблюдения и фонтана в форме звезды. Территорию планировали озеленить, высадив сибирскую яблоню, розы-ругозы, рябину и курильский чай. Особое внимание уделялось мемориальной части: ремонту досок и памятника «Коленопреклоненный солдат», а также установке монумента «Труженикам тыла и детям войны».Однако реализовать задуманное оказалось непросто. В 2019 году действовавший тогда и. о. руководителя администрации Железнодорожного района Улан-Удэ выложил проект в интернет. Тут же посыпалась критика. Горожанам не понравились большие пустые пространства, замощенные плиткой, нехватка зелени и скамеек. Представители Общества инвалидов также внесли свои замечания. Администрация района пообещала увеличить озеленение, заменить живую изгородь крупномерными деревьями и установить удобные скамейки со спинками и подлокотниками.Тем временем возникли проблемы и с определением подрядчика. Торги, состоявшиеся в том же году, выиграло ООО «БайкалСнабСтрой» - единственный участник аукциона. Однако вскоре компания подала в Арбитражный суд Бурятии иск к комитету городского хозяйства, пытаясь признать свое участие в торгах необоснованным из-за отсутствия решения учредителей об одобрении крупной сделки. Причиной демарша называли опасения подрядчика не уложиться в жесткие сроки и риск понести убытки. Срыв реконструкции ставил под угрозу все планы, однако чиновникам удалось убедить руководство компании, и контракт подписали. На все работы у строителей оставалось полтора месяца.К намеченной дате завершить работы не удалось. Как докладывал бывший председатель комитета городского хозяйства, к этому времени благоустройство было выполнено лишь на 75%. Завершить реконструкцию фонтана, лестниц, ограждений и замену плитки удалось лишь к началу октября.Результаты спешки проявились почти мгновенно. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) через месяц выявили на объекте свыше дюжины дефектов. На новых скамейках облез лак и рассохлась древесина, урны и ограждения покрылись ржавчиной. Большое возмущение вызвало качество барельефа памятника - выяснилось, что он сделан из сомнительного материала, похожего на пенопласт и монтажную пену, и уже успел покрыться трещинами. Гранитная плитка на мемориале была прикручена декоративными болтами, которые тоже стремительно ржавели.Ситуация усугублялась тем, что заказчик, по данным общественников, никак не отреагировал на срыв сроков: фирму не оштрафовали. По сигналу активистов региональная прокуратура провела проверку, по итогам которой мэру внесли представление, а в отношении заместителя руководителя комитета городского хозяйства возбудили административное дело за неправомерное изменение сроков контракта и излишнюю лояльность к подрядчику.Тем не менее проблемы не исчезли. В 2020 году жители в соцсетях окрестили реконструкцию «казенщиной», «распилом в чистом виде» и «уродливым бетонным плацем». ОНФ фиксировал новые дефекты: провалы грунта на тротуарах, криво стоящие и плохо закрепленные детские комплексы, неработающие фонари и откровенно грязную воду в фонтане «Звезда».Координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Общероссийского народного фронта Светлана Калинина, посетив наш город в 2021 году, также подвергла критике состояние площади Славы. Главным объектом внимания вновь стали разрушающиеся скамейки, которые, как выяснилось, закупались у УФСИН.Гвоздем программы оказался барельеф героев ВОВ. Тот самый, что пять лет назад общественники со скандалом опознали как пенопласт. Он не просто не отремонтирован, а продолжает крошиться и осыпаться трухой под открытым небом, обнажая грязные комья застывшей пены словно гнилые зубы.Страшно представить, во что обратилась бы площадь, если бы не коммунальщики.Фото: «Номер один»