Происшествия 04.05.2026 в 18:00

В Бурятии пенсионер срубил девять лиственниц для себя и матери и попал под суд

Мужчина выплатил ущерб, но его всё равно отправили на принудительные работы и отобрали технику
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии пенсионер срубил девять лиственниц для себя и матери и попал под суд
В Еравнинском районе осудили пенсионера, который незаконно срубил девять лиственниц в эксплуатационных лесах. Общий объём заготовленной древесины составил почти 11 кубометров, а ущерб государству превысил 132 тысячи рублей. Мужчина полностью возместил ущерб, убрал порубочные остатки и раскаялся. Однако суд назначил ему шесть месяцев принудительных работ с удержанием пяти процентов зарплаты в доход государства. Кроме того, у пенсионера конфисковали грузовой автомобиль и бензопилу.

В ноябре 2025 года сотрудники полиции и лесничества проводили совместный рейд. На выезде из лесного массива они остановили грузовик ГАЗ-3507, кузов которого был заполнен свежеспиленными чурками лиственницы. Водитель предъявил договор купли-продажи лесных насаждений, который разрешал ему заготовку древесины в одном квартале. Однако рубку он вёл в другом. Сотрудники прошли по следам автомобиля и обнаружили девять свежих пней. Клеймённых деревьев, деляночных столбов и других разрешительных знаков на месте не было.


В суде пенсионер полностью признал вину и рассказал, что заготавливал дрова для себя и своей пожилой матери. Он выплатил государству всю сумму причинённого ущерба - 132 тысячи рублей - и очистил территорию от порубочных остатков. Защита настаивала, что мужчина заслуживает прекращения уголовного дела за деятельным раскаянием или хотя бы назначения судебного штрафа. Однако суд посчитал иначе. 


Преступление было выявлено не благодаря признанию пенсионера, а в ходе рейда. Ущерб причинён не только бюджету, но и экосистеме, а это, по мнению суда, не позволяет считать деяние малозначительным. Пенсионера также лишили грузового автомобиля и бензопилы. Он настаивал, что машина - единственное средство доставки дров для пожилой матери, которой больше некому помочь. Но суд отметил, что мужчина трудоспособен, ему предлагают работу, и конфискация не оставит семью без средств к существованию.


Апелляционная инстанция приговор оставила без изменений.


Фото: «Номер один»

Теги
суд

Все новости

Рост цен на мясо в Монголии поднял инфляцию до максимумов
04.05.2026 в 17:55
В Бурятии временно закрыли для посещения природный парк «Мамай»
04.05.2026 в 17:45
В Бурятии директор «ЭкоАльянса» покидает свой пост
04.05.2026 в 17:27
Жителя Бурятии загребли в полицию Санкт-Петербурга
04.05.2026 в 17:25
Глава Бурятии рассказал, когда достроят долгострои
04.05.2026 в 17:18
Жители Бурятии получили свыше 800 тысяч за «сдачу» пьяных водителей
04.05.2026 в 17:00
На росгвардейца в районе Бурятии надели мантию судьи
04.05.2026 в 16:56
В Бурятии выпускается новое поколение артистов балета
04.05.2026 в 16:19
Месячник «Уступи дорогу поездам!» стартовал на ВСЖД
04.05.2026 в 16:11
На реставрацию Гостиных рядов в Улан-Удэ потратят 81 млн рублей
04.05.2026 в 16:09
ЗУРХАЙ
с 29 апреля по 5 мая

Читайте также
В Улан-Удэ автоледи сломала нос не уступившему ей дорогу водителю и избила его жену
Суд дал неуравновешенной женщине три года условно
04.05.2026 в 16:00
Военный из Улан-Удэ получил кулаком в нос и ответил обидчику пятью ножевыми
Мужчина отомстил оппоненту с особой жестокостью и получил 7,5 лет «строгача»
04.05.2026 в 14:00
В Бурятии муж во сне назвал жену чужим именем и получил три ножевых ранения
Супруг просил не отправлять её в колонию, но Верховный суд распорядился иначе
04.05.2026 в 12:00
В пригороде Улан-Удэ грохнулся столб
В РЭС заявили, что это опора связи
04.05.2026 в 11:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru