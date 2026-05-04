В Бурятии пенсионер срубил девять лиственниц для себя и матери и попал под суд

В Еравнинском районе осудили пенсионера, который незаконно срубил девять лиственниц в эксплуатационных лесах. Общий объём заготовленной древесины составил почти 11 кубометров, а ущерб государству превысил 132 тысячи рублей. Мужчина полностью возместил ущерб, убрал порубочные остатки и раскаялся. Однако суд назначил ему шесть месяцев принудительных работ с удержанием пяти процентов зарплаты в доход государства. Кроме того, у пенсионера конфисковали грузовой автомобиль и бензопилу.В ноябре 2025 года сотрудники полиции и лесничества проводили совместный рейд. На выезде из лесного массива они остановили грузовик ГАЗ-3507, кузов которого был заполнен свежеспиленными чурками лиственницы. Водитель предъявил договор купли-продажи лесных насаждений, который разрешал ему заготовку древесины в одном квартале. Однако рубку он вёл в другом. Сотрудники прошли по следам автомобиля и обнаружили девять свежих пней. Клеймённых деревьев, деляночных столбов и других разрешительных знаков на месте не было.В суде пенсионер полностью признал вину и рассказал, что заготавливал дрова для себя и своей пожилой матери. Он выплатил государству всю сумму причинённого ущерба - 132 тысячи рублей - и очистил территорию от порубочных остатков. Защита настаивала, что мужчина заслуживает прекращения уголовного дела за деятельным раскаянием или хотя бы назначения судебного штрафа. Однако суд посчитал иначе.Преступление было выявлено не благодаря признанию пенсионера, а в ходе рейда. Ущерб причинён не только бюджету, но и экосистеме, а это, по мнению суда, не позволяет считать деяние малозначительным. Пенсионера также лишили грузового автомобиля и бензопилы. Он настаивал, что машина - единственное средство доставки дров для пожилой матери, которой больше некому помочь. Но суд отметил, что мужчина трудоспособен, ему предлагают работу, и конфискация не оставит семью без средств к существованию.Апелляционная инстанция приговор оставила без изменений.Фото: «Номер один»