Общество 30.04.2026 в 14:00

Жительница Бурятии отсудила у застройщика 3,8 миллиона рублей

Жом, который она купила, оказался практически непригодным для проживания
Текст: Станислав Сергеев
Жительница Заиграевского района выиграла суд у продавца дома, который весной оказался практически непригодным для проживания. Верховный суд Бурятии расторг договор купли-продажи и взыскал с бывшего владельца почти 3,9 миллиона рублей, включая стоимость дома, проценты по кредитам и разницу в цене аналогичного жилья сейчас.

Истец купила дом с земельным участком в январе 2024 года за 2,1 миллиона рублей, взяв кредит в банке. Сразу после сделки она начала благоустраивать жильё - пробурила скважину, оборудовала санузел. Но с наступлением весны выяснилось: участок и подвал дома затапливает грунтовыми водами. Вода поднимается из скважины, выгребная яма переполнена и имеет прямую связь с грунтовыми водами, в доме сырость, плесень, фундамент треснул.

Проведённая судом экспертиза установила, что земельный участок подвержен сезонному подтоплению в весенне-летний период. Бетонная лента фундамента отлита прямо на грунт, без замещающих засыпок, из-за намокания грунта основание нестабильно - фундамент полопался по всему периметру. Водозаборная скважина пробурена с нарушением технологии: отсутствует цементация затрубного пространства, водоносные горизонты не разобщены. Выгребная яма негерметична.

Суд установил, что продавец - профессиональный строитель (он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в этой сфере) - не мог не знать об этих недостатках. Дом он строил год, в том числе в осенний и весенний периоды, когда излитие грунтовых вод особенно заметно.

Стоимость устранения недостатков эксперты оценили в 1,53 миллиона рублей - это почти три четверти цены дома. Суд признал такие недостатки существенными: дом нельзя использовать по назначению без несоразмерных затрат. Договор купли-продажи расторгли, право собственности на дом и участок вернули продавцу. Ипотека в пользу банка сохранилась, поскольку кредит не погашен.

С продавца взыскали часть стоимости дома за вычетом средств материнского капитала, сам материнский капитал (его перечислят обратно в Социальный фонд), проценты по двум кредитам, расходы на скважину и обустройство санузла, а также разницу между ценой покупки и текущей рыночной стоимостью аналогичного дома с участком - больше полутора миллионов рублей. Кроме того, продавец заплатил расходы на оформление сделки и госпошлину в бюджет района. Женщине вернули деньги, которые она заплатила за экспертизу.

Фото: «Номер один» 
