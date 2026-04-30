В Бурятии несостоявшаяся владелица СТО пыталась обмануть государство

Жительница Кяхтинского района Бурятии попыталась обмануть государство. Женщина получила 330 тысяч рублей на развитие своего дела в сфере ремонта и обслуживания автомобилей. Однако бизнес вести не стала, а бюджетные деньги потратила на свои «хотелки».

В апреле 2025 года орган социальной защиты населения заключил с жительницей социальный контракт. После ей выделили государственную помощь. Женщина направила 68 тыс. рублей на аренду помещения и рекламу, а оставшуюся сумму израсходовала на личные нужды, не связанные с предпринимательством. Дальнейшую коммерческую деятельность получатель субсидии не вела.

Несостоявшаяся бизнесвумен предстала перед судом. За растрату (ч. 3 ст. 160 УК РФ) ей назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

«В рамках рассмотрения уголовного дела удовлетворен иск прокурора о взыскании с женщины суммы причиненного ущерба в размере 262 тыс. рублей. Кроме того, судом удовлетворено исковое заявление прокурора о взыскании с женщины 68 тыс. рублей в связи с недостижением показателей, предусмотренных социальным контрактом», - заключили в прокуратуре Бурятии.