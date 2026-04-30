Мэр Улан-Удэ потребовал от ТГК-14 ускорить работы

В Улан-Удэ ТГК-14 планирует завершить восстановление благоустройства после ремонта к 30 июня. Мэр города Игорь Шутенков поставил задачу сдвинуть сроки и ускорить работы.Как сообщили в пресс-службе мэрии, к 15 мая специалисты ТГК-14 намерены заключить контракты с подрядными организациями на ремонтные и восстановительные работы. Завершить их запланировано до 30 июня. Общий объём финансирования на текущий год составляет 20,3 млн рублей.– 30 июня — это уже треть лета, а благоустройство ещё не будет восстановлено. Надо сдвинуть сроки, и ускорить работы, — сказал Игорь Шутенков на планерном совещании.Он также обратил внимание на риск концентрации всех работ у одного подрядчика.– Один подрядчик, у него сил не хватает — и вот растянуто на это время, - отметил градоначальник.Игорь Шутенков поручил закрепить за каждым районом отдельного подрядчика, чтобы работы на объектах шли одномоментно.Кроме того, мэр поставил перед ТГК-14 задачу восстановить благоустройство объездной дороги в 110-м микрорайоне.