Общество 30.04.2026 в 14:58

Мэр Улан-Удэ потребовал от ТГК-14 ускорить работы

Градоначальник также обратил внимание на риск концентрации всех работ у одного подрядчика
Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ потребовал от ТГК-14 ускорить работы
В Улан-Удэ ТГК-14 планирует завершить восстановление благоустройства после ремонта к 30 июня. Мэр города Игорь Шутенков поставил задачу сдвинуть сроки и ускорить работы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, к 15 мая специалисты ТГК-14 намерены заключить контракты с подрядными организациями на ремонтные и восстановительные работы. Завершить их запланировано до 30 июня. Общий объём финансирования на текущий год составляет 20,3 млн рублей.

– 30 июня — это уже треть лета, а благоустройство ещё не будет восстановлено. Надо сдвинуть сроки, и ускорить работы, — сказал Игорь Шутенков на планерном совещании.

Он также обратил внимание на риск концентрации всех работ у одного подрядчика.

– Один подрядчик, у него сил не хватает — и вот растянуто на это время, - отметил градоначальник.

Игорь Шутенков поручил закрепить за каждым районом отдельного подрядчика, чтобы работы на объектах шли одномоментно.

Кроме того, мэр поставил перед ТГК-14 задачу восстановить благоустройство объездной дороги в 110-м микрорайоне.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
